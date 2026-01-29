scorecardresearch
 
सर्दियों की बारिश में खाना है कुछ खास? ट्राई करें शकरकंद की क्रिस्पी पूरी, स्वाद और सेहत दोनों का मजा

शकरकंद की पूरी एक स्वादिष्ट और हेल्दी विंटर रेसिपी है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. आप इसकी पूरी भी बनाकर खा सकते हैं. ये सुबह के नाश्ते से लेकर किसी त्योहार का मजा भी दोगुना कर सकती है.

शकरकंद की पूरी थोड़ी मीठी लगती है. (Photo: ITG)
अगर आपको पूरी खाना पसंद है और आप उसमें नया ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो शकरकंद की पूरी आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. बाहर से ये पूरी क्रिस्पी होती है और अंदर से हल्की मीठी. इसका स्वाद न सिर्फ लाजवाब है, बल्कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. शकरकंद में विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यह सर्दियों के मौसम में खाने के लिए और भी बेहतरीन बन जाती है.

सर्दियों में इसे बनाकर खाने का अलग ही मजा है. गरमा-गरम पूरी को देखकर और उसके स्वाद को चखकर बच्चों से लेकर बड़े सभी खुश हो जाते हैं. आप शकरकंद की पूरी नाश्ते से लेकर किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं.  

शकरकंद की पूरी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
शकरकंद की पूरी बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसे बनाने के लिए ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स तो आपके रसोई में ही मिल जाएगी.

  • शकरकंद – 2
  • गेहूं का आटा – 2 कप
  • नमक – स्वाद अनुसार
  • तलने के लिए तेल  
  • पानी – जरूरत अनुसार

शकरकंद की पूरी बनाने का आसान तरीका
घर पर शकरकंद की पूरी बनाना बहुत आसान है. 

1. शकरकंद उबालें: शकरकंद की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को अच्छे से धोकर उबाल लें. अब इसे ठंडा होने पर छीलकर अच्छे से मैश कर लें.

2. आटा गूंथें: मैश की हुई शकरकंद को अलग रख दें. अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और नमक डालें. इसमें थोड़ा सा तेल और मैश किया हुआ शकरकंद मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट आटा गूंथ लें. आटे को ढककर 10–15 मिनट के लिए रख दें.

3. पूरी बेलें: जब आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो उसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और बेलन की मदद से गोल पूरी बेल लें.

4. पूरी तलें: कड़ाही में तेल गरम करें. तेल अच्छे से गरम हो जाए तो पूरी डालें और दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तल लें.

5. गरमा-गरम शकरकंद की पूरी को हरी चटनी, टमाटर की चटनी या आलू की सब्जी के साथ परोसें. ये नाश्ते, लंच या खास मौके के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है.

---- समाप्त ----
