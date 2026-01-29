scorecardresearch
 
Sindhi Kadhi Recipe: रणवीर-करीना को बेहद पसंद है सिंधी कढ़ी, एक बार खाते ही भूल जाएंगे यूपी-पंजाब का टेस्ट, जानें रेसिपी

Sindhi Kadhi Recipe: वैसे तो कढ़ी उत्तर भारत की सबसे चर्चित डिश है, इसे बनाने का तरीका भी अलग-अलग होता है. सब्जियों, बेसन, इमली के खट्टे पानी से बनने वाली खास सिंधी कढ़ी बॉलीवुड सेलेब्स की फेवरेट है. आइए जानते हैं कि इस कढ़ी को बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए होती है और इसे कैसे बनाते हैं.

कढ़ी को पकौड़े के बिना अधूरा माना जाता है. (PHOTO:ITG)
Sindhi Kadhi Recipe: भारत विविधताओं का देश है और यहां हर राज्य की भाषा ही नहीं, बल्कि खाने का स्वाद भी अलग-अलग होता है. भारतीय थाली में कढ़ी की अपनी खास जगह है. यूपी और पंजाबी कढ़ी तो लगभग हर घर और होटल में मिल जाती है, जिसमें पकौड़ों का होना जरूरी माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना पकौड़ों के बनने वाली सिंधी कढ़ी भी स्वाद में किसी से कम नहीं होती? मलाइका अरोड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी, करीना कपूर जैसे स्टार्स इस कढ़ी के दीवाने हैं. 

कियारा से रणवीर तक सबकी पसंदीदा सिंधी कढ़ी

पाकिस्तान के सिंध इलाके में सिंधी कढ़ी बनाई जाती थी, इसे वहां का एक पारंपरिक और टेस्टी डिश माना जाता है. हालांकि बटंवारे के बाद भारत आए सिंधी लोग इस डिश का जायका अपने साथ लेकर आए, आज दुनियाभर में इस डिश को सिंधी लोगों के घरों में बहुत चाव के साथ बनाया और खाया जाता है. कियारा, करीना, रणवीर और सोनाक्षी इस ट्रेडिशनल डिश के दीवाने हैं. कई इंटरव्यू में सेलेब्स सिंधी कढ़ी को अपना कम्फर्ट फूड बता चुके हैं. यह कढ़ी बनाने में बहुत आसान होती है और इसे डाइजेस्ट करना भी आसान है. 

पकौड़ों के बिना भी लाजवाब होती है सिंधी कढ़ी

सिंधी कढ़ी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें दही या पकौड़ों का इस्तेमाल नहीं होता. इसे बेसन, ढेर सारी सब्जियों और खास मसालों से बनाया जाता है. इसमें भिंडी, आलू, गाजर, फूलगोभी और हरी मिर्च जैसी सब्जियां डाली जाती हैं, जो इसे पौष्टिक और हल्का बनाती हैं. इस कढ़ी में इमली की खटास और मसालों का बैलेंस इसे बाकी कढ़ियों से अलग बनाता है. इसे चावल के साथ परोसा जाता है और कई जगहों पर साथ में मीठी बूंदी भी दी जाती है, जो स्वाद को और खास बना देती है. सिंधी कढ़ी न सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि इसे बनाना भी ज्यादा आसान है. 

कैसे बनाते हैं सिंधी कढ़ी

इंग्रेडिएंट्स

  • 3 बड़े चम्मच बेसन
  • 2 बड़े चम्मच तेल
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • ½ छोटा चम्मच मेथी दाना
  • 2 सूखी लाल मिर्च
  • 8-10 करी पत्ता
  •  1 छोटा चम्मचअदरक पेस्ट
  • 2 (कटी हुई) हरी मिर्च
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी 
  •  ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • 2 बड़े चम्मच  इमली का गूदा
  •  स्वादानुसार नमक 
  • जरूरत अनुसार पानी 

सब्जियां

  • भिंडी
  • आलू
  • गाजर
  • फूलगोभी
  • फ्रेंच बीन्स

बनाने का तरीका

कढ़ाही में तेल गरम करें और उसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. अब इसमें जीरा, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डाल दें. खुशबू आते ही अदरक और हरी मिर्च डालें और हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर सभी मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं.  सारी कटी हुई सब्जियां डालने के बाद इसको 2–3 मिनट भूनें, अब इसमें पानी डालें और उबाल आने दें. धीमी आंच पर सब्जियां नरम होने तक पकाएं. आखिर में इमली का गूदा और नमक डालें और इसे 5 मिनट और पकाएं. गरमागरम सिंधी कढ़ी तैयार है, आप इसे सादे चावल या जीरे वाले चावल के साथ परोसें. 

