Palak Chilla Recipe: नाश्ते में ट्राई करें प्रोटीन से भरपूर पालक चीला, स्वाद और सेहत का है अनोखा संगम

Palak Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है. सुबह हेल्दी नाश्ता करने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है, मेटाबॉलिज्म सही रहता है और मूड भी अच्छा रहता है. अगर आप नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी हो तो आपको पालक चीला जरूर ट्राई करना चाहिए.
पालक, बेसन और सब्जियों से बने पालक चीला में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. इसे सुबह नाश्ते में खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, डाइजेशन बेहतर होता है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है. आइए जानते हैं कि पालक चीला बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और इसे कैसे बनाया जाता है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप बारीक कटी हुई पालक
1 कप बेसन
1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)
1 छोटा टमाटर (बारीक कटा हुआ)
थोड़ी शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)
थोड़ा सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)
½ चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
¼ चम्मच हल्दी
¼ चम्मच अजवाइन
नमक स्वाद अनुसार
पानी (जरूरत अनुसार)
तेल (सेंकने के लिए)
पालक चीला बनाएं कैसे?