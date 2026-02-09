Neer Dosa Recipe: सिर्फ 10 मिनट में तैयार करें कटरीना कैफ का पसंदीदा नीर डोसा, मुंह में जाते ही जाएगा घुल

Neer Dosa Recipe: कम घी-तेल और मसालों से बनने वाली साउथ इंडियन खाना स्वाद में तो बेहतरीन होता ही है, लेकिन सेहत के लिए भी वो बहुत फायदेमंद होता है. साउथ इंडियन डिश खाने से वेट लॉस में भी बहुत मदद मिलती है और इसलिए कई बॉलीवुड स्टार्स इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस कटरीना कैफ भी डोसा खाना बहुत पसंद करती हैं, मगर वो एक खास डोसा खाती हैं.

कटरीना कैफ को नीर डोसा खाना बहुत पसंद है, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और वो बहुत टेस्टी भी होता है. अगर आपको भी डोसा खाना अच्छा लगता है तो आप भी अपने घर पर नीर डोसा ट्राई कर सकते हैं. यह बहुत मुलायम और सॉफ्ट होता है और इसे बनाना भी आसान होता है. आइए जानते हैं कि नीर डोसा कैसे बनाते हैं.

नीर डोसा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

चावल – 1 कप (4-5 घंटे पानी में भिगोया हुआ)

नारियल कद्दूकस

नारियल का दूध- ½ कप

पानी – 5 कप

नमक – स्वादानुसार

तेल – 1 चम्मच

नीर डोसा कैसे बनाएं

सबसे पहले चावल और नारियल को मिक्सर में पीस लें.

इसका चिकना और पतला घोल बनाएं और घोल को छान लें ताकि कोई मोटा हिस्सा न रहे.

तैयार घोल में नारियल का दूध और नमक मिलाएं.

घोल को पतला करने के लिए पानी मिलाएं और घोल को दूध की तरह पतला बनाएं.

एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और हल्का-सा तेल लगाएं और तवे पर घोल डालें.

पैन को घुमाकर घोल को फैलाएं, नीर डोसा को ढककर 1-2 मिनट तक पकाएं.

इसे पलटने की जरूरत नहीं होती है, बस यह मुलायम और हल्का सिका होना चाहिए.

नारियल चटनी,सांभर के साथ नीर डोसा खाएं.

आप चाहें तो इसे कटरीना की पसंदीदा स्टाइल में मसालेदार सब्जी के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा वो नीर डोसा को कम तेल में बनाती हैं, ताकि उनकी फिटनेस पर इसका कोई असर ना हो.

नीर डोसा खाते हुए कटरीना कैफ

नीर डोसा खाने के फायदे

नीर डोसा (Neer Dosa) साउथ इंडियन खाने का एक हल्का और हेल्दी ऑप्शन माना जाता है, इसे चावल के पतले घोल से बनाया जाता है, इसलिए यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है.

नीर डोसा बहुत पतला और हल्का होता है, इसलिए जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या भारी खाना पचाने में दिक्कत होती है, उनके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट और डिनर ऑप्शन है. यह गेहूं के बिना बनता है, इसलिए ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोग भी इसे खा सकते हैं और आसानी से वेट लॉस भी कर सकते हैं. चावल से बनने के कारण इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. इसलिए एनर्जी के लिए भी नीर डोसा बहुत फायदेमंद होता है. नीर डोसा बनाने में बहुत कम तेल लगता है, जिससे यह वजन कंट्रोल रखने वालों के लिए भी फायदेमंद है. बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी लोग इसे खा सकते हैं. बीमारी के बाद, व्रत तोड़ते समय या हल्का खाना खाने की जरूरत हो, तब नीर डोसा खाना बेहद अच्छा रहता है. क्योंकि यह जल्दी भी बन जाता है.

