Neer Dosa Recipe: सिर्फ 10 मिनट में तैयार करें कटरीना कैफ का पसंदीदा नीर डोसा, मुंह में जाते ही जाएगा घुल
कटरीना कैफ की फिटनेस का एक राज उनका पसंदीदा 'नीर डोसा' है, चावल और नारियल के दूध से बना यह डोसा बेहद हल्का, ग्लूटेन-फ्री और पचाने में आसान होता है. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या हेल्दी ब्रेकफास्ट की तलाश में हैं, तो इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें.
Advertisement
X
चावल का डोसा गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है. (PHOTO:ITG)
Neer Dosa Recipe: कम घी-तेल और मसालों से बनने वाली साउथ इंडियन खाना स्वाद में तो बेहतरीन होता ही है, लेकिन सेहत के लिए भी वो बहुत फायदेमंद होता है. साउथ इंडियन डिश खाने से वेट लॉस में भी बहुत मदद मिलती है और इसलिए कई बॉलीवुड स्टार्स इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस कटरीना कैफ भी डोसा खाना बहुत पसंद करती हैं, मगर वो एक खास डोसा खाती हैं.
कटरीना कैफ को नीर डोसा खाना बहुत पसंद है, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और वो बहुत टेस्टी भी होता है. अगर आपको भी डोसा खाना अच्छा लगता है तो आप भी अपने घर पर नीर डोसा ट्राई कर सकते हैं. यह बहुत मुलायम और सॉफ्ट होता है और इसे बनाना भी आसान होता है. आइए जानते हैं कि नीर डोसा कैसे बनाते हैं.
नीर डोसा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
चावल – 1 कप (4-5 घंटे पानी में भिगोया हुआ)
नारियल कद्दूकस
नारियल का दूध- ½ कप
पानी – 5 कप
नमक – स्वादानुसार
तेल – 1 चम्मच
नीर डोसा कैसे बनाएं
सबसे पहले चावल और नारियल को मिक्सर में पीस लें.
इसका चिकना और पतला घोल बनाएं और घोल को छान लें ताकि कोई मोटा हिस्सा न रहे.
तैयार घोल में नारियल का दूध और नमक मिलाएं.
घोल को पतला करने के लिए पानी मिलाएं और घोल को दूध की तरह पतला बनाएं.
एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और हल्का-सा तेल लगाएं और तवे पर घोल डालें.
पैन को घुमाकर घोल को फैलाएं, नीर डोसा को ढककर 1-2 मिनट तक पकाएं.
इसे पलटने की जरूरत नहीं होती है, बस यह मुलायम और हल्का सिका होना चाहिए.
नारियल चटनी,सांभर के साथ नीर डोसा खाएं.
आप चाहें तो इसे कटरीना की पसंदीदा स्टाइल में मसालेदार सब्जी के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा वो नीर डोसा को कम तेल में बनाती हैं, ताकि उनकी फिटनेस पर इसका कोई असर ना हो.