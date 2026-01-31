scorecardresearch
 
बूंदी-खीरा हुए पुराने! मिनटों में बनाए 'चिया सीड्स का रायता', खाते ही सब कहेंगे 'वाह'

क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? साधारण रायते को कहें अलविदा और डाइट में शामिल करें चिया सीड्स का रायता. प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा-3 से भरपूर यह रायता न केवल आपका पेट लंबे समय तक भरा रखेगा, बल्कि आपकी स्किन और हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है. आइए जानते हैं कि इस रायते को कैसे बनाते हैं.

वेट लॉस के लिए चिया सीड्स बेस्ट होता है. (PHOTO:ITG)

Chia Seeds Raita Recipe:  भारतीय खाने में मैन कोर्स के साथ-साथ कई तरह की डिश अलग परोसी जाती हैं, जिसमें रायता भी शामिल है. रायता अलग-अलग चीजों का बनाया जाता है, खासतौर पर घरों में बूंदी और खीरे का रायता खाया जाता है. इसके अलावा कुछ लोग लौकी और आलू, चुकंदर का भी रायता बनाकर खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चिया सीड्स का रायता खाया है. सीड्स खाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं, इनमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स भारी मात्रा में मौजूद होते हैं और खासतौर पर चिया सीड्स खाने से तो कई अनगिनत फायदे मिलते हैं. 

चिया सीड्स का पानी, ओट्स में मिलाकर और चिया सीड्स के लड्डू तो आपने बहुत खाएं होंगे. मगर आपने कभी चिया सीड्स का रायता नहीं खाया होगा. चिया सीड्स का रायता टेस्ट में तो लाजवाब होता ही है, लेकिन वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहतरीन माना जाता है. चिया सीड्स का रायता आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे अपनी वेट लॉस डाइट में डिनर का हिस्सा भी बना सकते हैं. 

चिया सीड्स रायता बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1 चम्मच चिया सीड्स (6-7 घंटे भीगे हुए)
  • कद्दू कस गाजर
  • बारीक कटा हुआ खीरा
  • बारीक कटी धनिया पत्ती
  • बारीक कटा धनिया
  • बारीक कटी हुई हरी मिर्च
  • 1 कप दही
  • स्वादनुसान काला नमक
  • भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च
  • काजू और मूंगफली
  • अनार के दाने

कैसे बनाएं चिया सीड्स का रायता

  • एक कटोरे में दही को अच्छी तरह से फेंट लें ताकि वो बिल्कुल स्मूद हो जाए.
  • अब इसमें भीगे हुए चिया सीड्स को मिला लें और सभी सब्जियां डाल दें.
  • काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च मिलाकर अच्छी तरह से मिला दें.
  • आखिर में मूंगफली, काजू, धनिया पत्ती और अनार के दाने डालकर मिलाएं. 

चिया सीड्स के रायते को आप गरमागरम खाने के साथ परोसे. आप चाहे तो सिर्फ इस रायते को भी खा सकते हैं, क्योंकि यह वेट लॉस करने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है. 

चिया सीड्स का रायता
चिया सीड्स

चिया सीड्स खाने से मिलेंगे गजब के फायदे

ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम का पावरहाउस चिया सीड्स को खाने से बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं. जैसे चिया सीड्स को डाइट का हिस्सा बनाने से तेजी से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है, इसमें फाइबर होता है इसलिए इसे नाश्ते में खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, जिससे इंसान ओवरईटिंग से बचता है. हार्ट हेल्थ के लिए चिया सीड्स बहुत शानदार है और इसके साथ ही अगर आप चमकदार स्किन चाहते हैं तो भी यह आपके बहुत काम आएगा.

