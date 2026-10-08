scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेकिंग सोडा से भूलकर भी साफ न करें ये 9 चीजें, चमकाने के चक्कर में हमेशा के लिए खराब हो जाएंगी खराब!

Things You Should Never Clean With Baking Soda: बेकिंग सोडा को सबसे सस्ता और असरदार क्लीनिंग हैक माना जाता है, लेकिन हर चीज को इससे साफ करना आपकी बड़ी भूल साबित हो सकता है. इसका खुरदरा टेक्शचर और केमिकल रिएक्शन एल्युमिनियम, तांबे, चांदी, मार्बल स्लैब, कांच, लेदर और लकड़ी के फर्नीचर को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं. जानिए वे 9 चीजें जिन्हें बेकिंग सोडा से भूलकर भी साफ नहीं करना चाहिए.

Advertisement
X
बेकिंग सोडा से कांच की चीजें साफ करने से उनपर स्क्रैच पड़ जाते हैं. (Photo: ITG)
बेकिंग सोडा से कांच की चीजें साफ करने से उनपर स्क्रैच पड़ जाते हैं. (Photo: ITG)

Things You Should Never Clean With Baking Soda: रसोई में रखा बेकिंग सोडा सिर्फ केक या पकौड़े बनाने के काम नहीं आता. घर की सफाई में भी लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं. सिंक से लेकर किचन स्लैब, बर्तन और जिद्दी दागों तक,  जब भी किसी चीज को चमकाने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले बेकिंग सोडा का नाम आता है. इसे एक आसान और सस्ता क्लीनिंग हैक माना जाता है. यही वजह है कि कई लोग इसे  किसी भी गंदी या दागदार चीज पर इसे छिड़ककर साफ करने लगते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर चीज को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना सही नहीं है? जी हां, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिन्हें बेकिंग सोडा से इस्तेमाल करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है क्योंकि वो खराब हो जाती हैं. इसकी खुरदरी बनावट कुछ नाजुक चीजों पर खरोंच डाल सकती है, उनकी चमक छीन सकती है और कुछ मामलों में नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. इसलिए अगली बार सफाई के लिए बेकिंग सोडा उठाने से पहले ये जरूर जान लें कि किन चीजों को इससे भूलकर भी साफ नहीं करना चाहिए.

1. एल्युमिनियम के बर्तन और ट्रे: अगर आपके घर में एल्युमिनियम के कुकर, पैन या ट्रे हैं तो इनकी सफाई के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से बचें. नमी के संपर्क में आने पर बेकिंग सोडा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है. इससे बर्तन की चमक फीकी पड़ सकती है और उसका रंग भी बदल सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

kumar vishwas daughter birthday
कुमार विश्वास की बेटी अग्रता का बर्थडे, लाल ड्रेस में छाईं दोनों बहनें
gajar ka halwa
बाजार का हलवा छोड़ें! घर में दूध से बनाएं टेस्टी गाजर का हलवा
Bharwa Masala
घर पर बनाएं बाजार जैसा चटपटा भरवां मसाला, बेहद आसान है बनाना
how to save from cardiac arrest
अचानक आ जाए कार्डियक अरेस्ट... फिर क्या करें, ऐसे बच सकती है जान
Shivraj Singh Chouhan blessed with grandson (Photo: instagram/@chouhanshivrajsingh)
शिवराज सिंह दूसरी बार बने दादा, पोते को गोद में उठा हुए भावुक, Video
Advertisement

2. पुरानी चांदी की जूलरी और सामान: चांदी की चीजों को चमकाने के लिए भी कई लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंटीक या नाजुक सिल्वर आइटम्स पर ये तरीका भारी पड़ सकता है. बेकिंग सोडा का खुरदुरापन चांदी पर बारीक खरोंच डाल सकता है और उसकी सुरक्षा लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसी चीजों के लिए सिल्वर पॉलिश या किसी एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर है.

3. तांबे के बर्तन: तांबे के बर्तन चमकदार और खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए इनकी सफाई में सावधानी जरूरी है. बेकिंग सोडा तांबे के साथ रिएक्ट करके उसके रंग को जल्दी फीका कर सकता है. इससे बर्तन पर अजीब से दाग या डिसकलरेशन दिखाई दे सकता है और उसकी पुरानी चमक वापस लाना भी मुश्किल हो सकता है.

4. फाइबर ग्लास वाला बाथटब: बाथटब में जमी गंदगी देखकर उसे साफ करने के लिए बेकिंग सोडा छिड़कना आसान उपाय लग सकता है, लेकिन अगर आपका टब फाइबरग्लास का है तो ऐसा न करें. बेकिंग सोडा इसकी सतह पर खरोंच डाल सकता है. यानी सफाई के चक्कर में चमकदार सतह को ही नुकसान पहुंच सकता है.

5. शीशा और कांच की चीजें: खिड़की के शीशे, कांच के बर्तन या ग्लास स्टोवटॉप को बेकिंग सोडा से साफ करने से भी बचना चाहिए. इसका खुरदुरा टेक्शचर कांच पर छोटे-छोटे स्क्रैच डाल सकता है. शुरुआत में ये खरोंच दिखाई न दें, लेकिन समय के साथ इनमें धूल और गंदगी जमा हो सकती है. अगर कांच पर टिंट या एंटी-ग्लेयर जैसी कोटिंग लगी है तो बेकिंग सोडा उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है.

Advertisement

6. मार्बल का किचन स्लैब: मार्बल की सतह देखने में जितनी मजबूत लगती है, सफाई के मामले में उतनी ही नाजुक हो सकती है. बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से इसकी चमक कम हो सकती है और सतह पर बारीक खरोंच आ सकती है. इससे मार्बल धीरे-धीरे डल या धुंधला दिखाई देने लग सकता है.

7. लेदर का सोफा, जैकेट या जूते: लेदर की चीजों पर भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने की गलती न करें. लेदर में मौजूद नेचुरल ऑयल्स उसे मुलायम और फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं. बेकिंग सोडा इन तेलों पर असर डाल सकता है, जिससे लेदर सूखने लगे और समय के साथ उसमें दरारें पड़ सकती हैं. इसलिए लेदर के सोफे, कुर्सी, जैकेट, बेल्ट, जूते या बैग की सफाई के लिए अलग से बनाए गए लेदर क्लीनर का इस्तेमाल करना बेहतर है.

8. पेंट की हुई दीवार या फर्नीचर: दीवार पर लगे दाग देखकर बेकिंग सोडा रगड़ना भी सही तरीका नहीं है. इससे पेंट पर खरोंच आ सकती है या पेंट निकल सकता है, जिससे दीवार की फिनिश भी खराब और असमान दिखने लगती है. पेंट की गई सतह के लिए हमेशा हल्के और नॉन-अब्रेसिव क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए.

9. लकड़ी का फर्नीचर और फ्लोर: लकड़ी की मेज, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, लकड़ी के फर्श और कटिंग बोर्ड पर भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से बचें. बेकिंग सोडा खुरदुरा होता है, जिसकी वजह से लकड़ी की पॉलिश या फिनिश पर बारीक खरोंच आ सकती है. खासकर पुराने या एंटीक लकड़ी के सामान को इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ‘सिस्टमैटिक तरीके से पंजाब को लूटा’, सुनील जाखड़ का AAP पर बड़ा हमला |
    SIR विरोध के बीच CEC ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई |
    पंजाब में क्या खिलेगा 'कमल?', प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बताई BJP की स्ट्रेटेजी |
    नाना पाटेकर को अंतिम विदाई, 'नानाची वाड़ी' पहुंचे फिल्म और राजनीति जगत के कई बड़े नाम |
    पंचायत आजतक पंजाब: 'नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी कर रही बीजेपी', सचिन पायलट ने साधा निशाना |
    डांस कंपटीशन, ट्रेन में सफर और दो कॉल... आंध्रा में रेलवे ट्रैक के पास मिला असम की छात्रा का शव, उलझी डेथ मिस्ट्री |
    सिंधिया परिवार की 40 हजार करोड़ की संपत्ति, एक हस्ताक्षर पर घमासान, 4 अक्टूबर को फैसला |
    बद्रीनाथ धाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 19 लाख 13 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे |
    बैंगन का भरता, हाथ की रोटी और हरी मिर्च... नाना पाटेकर की ये यादें धौलपुर में रहेंगी जिंदा |
    फैक्ट चेक: नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का नहीं, मुश्ताक खान के जनाजे का है ये वीडियो
    Advertisement