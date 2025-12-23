बिना दूध पिए भी हड्डियां हो सकती हैं मजबूत! कैल्शियम के पावरहाउस हैं ये 7 फूड्स, आज से ही शुरू करें खाना

Top 7 Calcium-Rich Foods: सर्दियां शुरू होते ही जोड़ों में दर्द की दिक्कत शुरू हो जाती है. अब यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जवान लोग भी इस परेशानी से पीड़ित हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह कैल्शियम की कमी है. बॉडी बनाने के लिए लोग प्रोटीन तो जमकर ले रहे हैं, लेकिन इसके चलते वो कैल्शियम को अनदेखा कर देते हैं.

विटामिन डी भी लोग अब सही से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से कम उम्र में ही हड्डियां कमजोर होने लगी हैं. कई लोग दूध और पनीर खाना पसंद नहीं करते हैं और उनको लगता है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम इन दोनों से ही मिलता है, जबकि ऐसे भी फूड्स हैं, जो जिनमें इनसे कई गुना अधिक कैल्शियम मौजूद होता है.आइए आपको इस आर्टिकल में ऐसे ही टॉप 7 चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप इस ठंड अपनी डाइट में शामिल करके कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं.

बादाम

ड्राईफ्रूट में काजू और अखरोट के अलावा बादाम भी लोगों को खाना पसंद होता है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि बादाम खाने से उनके शरीर में कैल्शियम की कमी भी दूर होती है. बादाम दिमाग के साथ-साथ हड्डियों के लिए भी बेहतरीन है, 100 ग्राम बादाम में लगभग 260 mg कैल्शियम पाया जाता है. सर्दियों में 5–7 बादाम रोज भिगोकर खाना बेहद फायदेमंद है.

तिल

तिल को सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है और तिल में 6 गुना ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. 100 ग्राम तिल में करीब 975 mg कैल्शियम होता है. आप तिल को लड्डू, चटनी, गजक या सलाद में मिला सकते हैं, सर्दियों में नियमित सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं. दिखने में भले ही तिल के दाने छोटे होते हैं, मगर कैल्शियम का इन्हें पावरहाउस कहा जाता है, अगर आप रोज थोड़ी मात्रा में ही तिल खाते हैं तो आपकी हड्डियों की कमजोरी की समस्या नहीं होगी.

रागी

तिल के अलावा रागी कैल्शियम का शानदार नेचुरल सोर्स माना जाता है, सौ ग्राम रागी तीन गिलास दूध जितना फायदा करती है, क्योंकि महज 100 ग्राम रागी से शरीर को 350 mg कैल्शियम मिलता है. यह बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद होत है और इसे रोटी, डोसा, खीर या दलिया के रूप में खाया जा सकता है.

सोया और सोया प्रोडक्ट्स

पनीर और दूध के बिना भी कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है, बस आपको अपनी डाइट में सोयाबीन, टोफू और सोया दूध शामिल करने होंगे. यह सभी कैल्शियम का बढ़िया ऑप्शन है, 100 ग्राम टोफू में करीब 350 mg कैल्शियम होता है. यह खासकर उन लोगों के लिए बेहतर है जो दूध नहीं पीना चाहते या लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं.

अंजीर

सूखे अंजीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं. रोजाना 4–5 सूखे अंजीर खाने से शरीर की कैल्शियम की जरूरत आसानी से पूरी हो जाती है. यह कब्ज की समस्या को भी कम करता है और खून बढ़ाने में मदद करता है, इसके अलावा नियमित सेवन से स्वास्थ्य लाभ मिलता है.

राजमा और चना

कई लोग जानते ही नहीं कि राजमा और चना भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है. 1 कप उबले हुए चने में 80–100 mg कैल्शियम मिलता है. साथ ही ये प्रोटीन, फाइबर और आयरन भी देते हैं, सर्दियों में चना-राजमा की गर्मागर्म डिश हड्डियों के लिए वरदान से कम नहीं है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

सर्दियों की हरी सब्जियां कैल्शियम से भरपूर होती हैं, पालक, मेथी और बथुआ में कैल्शियम और विटामिन K होता है. जो हड्डियों को मजबूती देता है. इनका नियमित सेवन जोड़ो के दर्द को भी कम करता है.

