scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: स्लिम-फिट रहना है तो लंच में क्या खाएं? तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने दी खास टिप्स

सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि फिट रहने के लिए लंच में केवल कार्ब्स नहीं बल्कि प्रोटीन, फाइबर और सब्जियों का सही संतुलन जरूरी है. यह संतुलित आहार वजन कम करने और ब्लड शुगर नियंत्रित रखने में मदद करता है.

Advertisement
X
लंच में कार्ब्स के साथ विटामिन-प्रोटीन भी शामिल करें. (Photo: Instagram@officialsiddharthasingh/tamannaahspeaks)
लंच में कार्ब्स के साथ विटामिन-प्रोटीन भी शामिल करें. (Photo: Instagram@officialsiddharthasingh/tamannaahspeaks)

फिट रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप प्लेट में क्या रख रहे हैं. हेल्दी, एनर्जेटिक और फिट रहने के लिए खाने में सही संतुलन होना जरूरी है. सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने तमन्ना भाटिया और कंगना रनौत को ट्रेन किया है. ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि आपका लंच प्लेट कैसा होना चाहिए. 

सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि अधिकतर भारतीय लोगों के दिन के खाने में सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स होते हैं. अक्सर लोग अनजाने में अपने खाने को बिगाड़ देते हैं, अगर आपका लंच सिर्फ सब्ज़ी और रोटियों का बड़ा बाउल है, तो आप अनजाने में यही कर रहे हैं.

रोटियों को कम करें

सिद्धार्थ के अनुसार, 10 रोटियां मत खाइए, 1–2 ही पर्याप्त हैं. ज्यादा रोटियां ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं और वजन कम करने में अड़चन डाल सकती हैं. इसके अलावा आप जब रोटियां कम कर देते हैं तो प्लेट में बाकी पोषक तत्वों के लिए जगह बन जाती है. 

सम्बंधित ख़बरें

kidney health
किडनी को मुसीबत में डाल देगी पानी की कमी, बढ़ जाएगा Kidney डैमेज का रिस्क 
Signs of Liver damage in hands
हाथ और पैरों में दिखते हैं लिवर खराब होने के संकेत, अनदेखी करना जानलेवा 
Sourav Joshi Avantika Bhatt wedding
गुलाबी लहंगे में छाईं यूट्यूबर सौरभ जोशी की दुल्हनियां! हल्दी से रिसेप्शन तक, कपल के हर लुक ने लूटी महफिल 
how to save from Kidney damage
किडनी को सड़ने से बचाते हैं ये 3 फूड्स, Kidney Damage का रिस्क होगा दूर 
किस तरह किशमिश खाना ज्यादा हेल्दी होता है? (Photo- Pixabay)
भिगोकर या सूखी: किस तरह से किशमिश खाना होता है ज्यादा फायदेमंद 

सब्जियों का सही हिस्सा लें

रोटी के साथ-साथ सब्जियों को भी सही मात्रा में ही थाली में शामिल करें. जैसे आलू की सब्ज़ी कार्ब्स है, लेकिन यह बुरी नहीं है. बस मात्रा थोड़ी कम करें,क्योंकि छोटा बाउल सब्ज़ी खाने से स्वाद कम नहीं होगा, लेकिन कैलोरी जरूर कम हो जाती है. 

Advertisement

फाइबर और रफेज शामिल करें 

फिटनेस कोच का कहना है कि थाली में थोड़ा सा सलाद जरूर डालें. लंच में फाइबर और रफेज दोनों शामिल करना जरूरी है, क्योंकि कच्ची सब्जियों और हरी पत्तेदार चीजें आसानी से पच जाती हैं. पेट लंबे समय तक भरा रखती हैं और जरूरी विटामिन और मिनरल्स देती हैं. 

प्रोटीन फूड्स शामिल करें

विटामिन और फाइबर के साथ प्रोटीन भी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए दिन में भी प्रोटीन फूड्स को डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए. प्रोटीन के लिए ग्रीक योगर्ट या हाई-प्रोटीन पनीर खा सकते हैं.  आधा कप ग्रीक योगर्ट में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन अगर आपको यह खाना पसंद नहीं है तो आप पनीर खा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement