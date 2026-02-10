How Many Rotis In A Day: कहीं आप भी तो नहीं खा रहे जरूरत से ज्यादा रोटियां? जान लें एक दिन में कितनी चपाती खाना है सही

रोटी के बिना भारतीय खाना अधूरा माना जाता है. इसे लोग सब्जी, दाल या करी के साथ खाते हैं. लेकिन आजकल लोग वजन घटाने के लिए सबसे पहले रोटी खाना ही कम कर देते हैं. कई लोग रोटी को सिर्फ कार्ब्स मानकर डाइट से बाहर कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि रोटी पूरी तरह अनहेल्दी नहीं होती. इसमें कार्ब्स के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है जो लंबे समय तक पेट भरा रखकर वजन घटाने में मदद करता है.

नॉर्मल गेहूं की 6 इंच की एक रोटी में लगभग 15 ग्राम कार्ब्स, 70-80 कैलोरी, 3 ग्राम प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में फाइबर होता है. फाइबर पेट को भरा रखता है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है. वहीं, अगर रोटी मिक्स आटे से बनाई जाए तो यह और भी ज्यादा हेल्दी हो जाती है. आज हम इस खबर में आपको बताएंगे कि रोटी कब, कितनी और किस तरह खानी चाहिए ताकि आप हेल्दी भी रहें और आपका वजन भी कंट्रोल में रहे.

एक दिन में कितनी रोटियां खाएं?

एक दिन में कितनी रोटियां खानी चाहिए यह आपकी उम्र, वजन, लंबाई, रोज की फिजिकल एक्टिविटी और फिटनेस गोल पर डिपेंड करता है. आमतौर पर एक हेल्दी आदमी एक बार के खाने में गेहूं की 2 से 4 मीडियम साइज की रोटियां खा सकता है. इस हिसाब से पूरे दिन में 6 से 12 रोटियां खाई जा सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह व्यक्ति की जरूरत और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है.

अगर किसी व्यक्ति का वजन 55–65 किलो है और वह सिटिंग जॉब करता है या हल्का-फुल्का काम करता है तो उसके लिए दिन में 3–4 रोटियां काफी होती हैं. वहीं, 65–75 किलो वजन वाले और थोड़ा एक्टिव रहने वाले लोग 4–5 रोटियां खा सकते हैं.

अगर किसी का वजन 75 किलो से ज्यादा है या वह ज्यादा मेहनत वाला काम या एक्सरसाइज करता है तो वह दिन में 5–6 रोटियां भी खा सकता है, क्योंकि उसका शरीर ज्यादा एनर्जी खर्च करता है.

वजन कम करने के लिए दिन में कितनी रोटियां खानी चाहिए?

आमतौर पर एक छोटी रोटी में लगभग 80–85 कैलोरी होती हैं. इसके साथ-साथ इसमें लगभग 15-18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं. अगर आप दोपहर के खाने में लगभग 300-400 कैलोरी लेना चाहते हैं तो आप 2 रोटियां खा सकते हैं. दो रोटियों से लगभग 160 कैलोरी और लगभग 24–30 ग्राम कार्ब्स शरीर को मिलते हैं. इसके अलावा, रोटी के साथ जो सब्जी या फल आप खाते हैं उनमें भी कुछ मात्रा में कैलोरी होती है. ऐसे में वजन कम करने के लिए दिन में कितनी रोटियां खानी चाहिए, यह आपकी कुल कैलोरी जरूरत पर डिपेंड करता है. वजन घटाने के लिए आमतौर पर दिन में 3–4 रोटियां काफी मानी जाती हैं.

सिर्फ रोटियों की गिनती करना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह देखना ज्यादा जरूरी है कि आपकी पूरी थाली में क्या-क्या शामिल है. जब रोटी को दाल, दही, पनीर या सब्जियों के साथ खाया जाता है तो शरीर को प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. इससे खाना धीरे-धीरे पचता है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

आप किस आटे की रोटी खाते हैं, इससे भी उसके पोषण पर काफी फर्क पड़ता है.

गेहूं के आटे की रोटी

यह फाइबर से भरपूर होती है, हल्की होती है और रोज के खाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. पचाने में आसान होती है और पेट भी देर तक भरा रखती है.

बाजरा, ज्वार, रागी या ओट्स की रोटी

ये रोटियां धीरे-धीरे पचती हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. डायबिटीज के मरीजों और वजन कंट्रोल करने वालों के लिए ये बहुत फायदेमंद होती हैं.

मैदे की रोटी

यह रिफाइंड आटे से बनती है, जिसमें फाइबर कम होता है. यह ब्लड शुगर तेजी से बढ़ा सकती है, इसलिए इसे रोज खाने से बचें और कभी-कभार ही खाएं.

रोटी खाने का सही समय क्या है?

रोटी खाने का सबसे अच्छा समय दोपहर होता है. इस समय मेटाबॉलिज्म ज्यादा एक्टिव रहता है और कार्ब्स सही से इस्तेमाल होते हैं. वहीं, रात में रोटी खा सकते हैं लेकिन कम ही खाएं. 1–2 रोटियां सब्जी या पनीर के साथ खा सकते हैं.

गलतियां जिन्हें रोटी खाने वक्त करने से बचना चाहिए

