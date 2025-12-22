scorecardresearch
 
50 के बाद महिलाओं की थकान, कमजोर हड्डियां और झुर्रियां सब हो जाएगा गायब! बस खाएं ये फूड्स

50 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं, लेकिन सही पावर फूड्स के साथ आप हड्डियों, मसल्स और एनर्जी को मजबूत रख सकती हैं. जानें 9 ऐसे सुपरफूड्स जो आपकी हेल्थ और फिटनेस को बनाए रखेंगे.

अगर रोज की डाइट में कुछ खास पावर फूड्स शामिल कर लिए जाएं, तो 50 के बाद भी हेल्दी रह सकते हैं. (Photo: ITG)
50 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं. इस उम्र में मेटाबॉलिज्म पहले के मुकाबले धीमा हो जाता है. हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं, मसल्स की ताकत कम होने लगती है और थकान भी जल्दी महसूस होती है. कई बार बिना ज्यादा काम किए ही शरीर भारी और सुस्त सा लगने लगता है. ऐसे समय में सिर्फ कम खाना या डाइटिंग करना सेहत सुधारने का सही तरीका नहीं होता. असल जरूरत होती है सही और पोषण से भरपूर खाना खाने की क्योंकि इस उम्र में शरीर को ज्यादा देखभाल और सही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है.

अच्छी बात ये है कि अगर रोज की डाइट में कुछ खास पावर फूड्स शामिल कर लिए जाएं, तो 50 के बाद भी शरीर को मजबूत, एक्टिव और हेल्दी रखा जा सकता है. सही खाना न सिर्फ हड्डियों और मसल्स को सपोर्ट करता है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को सुधारता है. थोड़े से बदलाव और सही फूड चॉइस के साथ इस उम्र में भी महिलाएं खुद को फिट, एक्टिव और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर सकती हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें महिलाओं को 50 की उम्र के बाद डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

1. सैल्मन मछली: सैल्मन मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है. ये दिल को स्वस्थ रखने, जोड़ों के दर्द को कम करने और दिमाग की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है.

2. दाल और बीन्स: दालें और बीन्स फाइबर और प्लांट प्रोटीन से भरपूर होती हैं. ये पाचन को ठीक रखती हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करती हैं और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती हैं.

3. बेरीज: ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रसभरी जैसी बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये इम्यूनिटी मजबूत करने, याददाश्त तेज रखने और शरीर को अंदर से जवान बनाए रखने में मदद करती हैं.

4. हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर होता है. ये हड्डियों को मजबूत बनाने, खून की कमी दूर करने और पाचन सुधारने में मदद करती हैं.

5. नट्स और सीड्स: बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स में हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर होते हैं. रोज थोड़ी मात्रा में इन्हें से दिल की सेहत सुधरती है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है.

6. अंडा: अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन और विटामिन D का अच्छा सोर्स है. ये मसल्स को मजबूत रखने, थकान कम करने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है.

7. एवोकाडो: एवोकाडो में हेल्दी फैट होता है, जो दिल को हेल्दी रखता है. साथ ही ये स्किन को नमी देने और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करने में मदद करता है.

8. साबुत अनाज: ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा और गेहूं जैसे साबुत अनाज धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं. ये पाचन सुधारते हैं और वजन को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं.

9. हल्दी: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है. रोज के खाने में थोड़ी हल्दी शामिल करने से जोड़ों के दर्द और शरीर की सूजन में राहत मिल सकती है.

