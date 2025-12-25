क्या होगा यदि आप मिर्च खाना पूरी तरह बंद कर देंगे? हो सकते हैं ये 4 फायदे

भारतीय घरों में व्यंजन बनाने में कई तरह की मिर्चियों का प्रयोग होता है जैसे लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, सफेद मिर्च आदि. कई लोगों को अधिक मिर्च खाना पसंद होता है तो कुछ लोग काफी कम मिर्च खाते हैं. मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है. हालांकि मिर्च का तीखापन उनकी किस्मों पर निर्भर करता है. अब एक सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर कोई मिर्च खाना पूरी तरह बंद कर दे? अगर आपने भी कभी इस बारे में सोचा है तो ये स्टोरी आपके लिए ही है.

BBC में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, चिली (मिर्च) पूरी तरह बंद करने से शरीर पर कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि कुछ मामलों में डाइजेशन संबंधी समस्याएं कम हो सकती हैं. इसका कारण है कि मिर्च में कैप्साइसिन पाया जाता है जो उसे तीखापन देता है. इसके अधिक सेवन से हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं आ सकती हैं.

मिर्च खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंस की रिसर्च के मुताबिक, मिर्च खाना बंद करने से डाइजेस्टिव सिस्टम को तुरंत राहत मिल सकती है. दरअसल, कैप्साइसिन GI म्यूकोसा को इरिटेट करता है इसलिए बंद करने से एसिडिटी, कब्ज और IBS के लक्षण कम होते हैं.

मिर्च छोड़ने से तीखेपन की अनुपस्थिति होती है जिससे टेस्ट बड्स को आराम मिलता है और मीठा-नमकीन खाना अधिक अच्छा लग सकता है लेकिन क्रेविंग बढ़ने का जोखिम नहीं होता.

BMJ में पब्लिश हुई रिसर्च के मुताबिक, मिर्च खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, फैट ऑक्सीडेशन बढ़ता है, LDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है और कुल मृत्यु दर में 14 कमी आ जाती है. 2015 की इस स्टडी में पाया गया था कि हफ्ते में 6-7 बार मिर्च खाने वालों में कैंसर, हार्ट और डायबिटीज से मौत का जोखिम कम पाया गया, लेकिन बंद करने से ये लाभ नहीं दिखाई देते.

क्या विटामिन सी या ऑक्सीडेंट की कमी होगी?

​NLM में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक, विटामिन C, A और एंटीऑक्सीडेंट्स की हल्की कमी हो सकती है अगर डाइट में इन विटामिंस के दूसरे सोर्स ना एड किए हों तो. संतरा, शिमला मिर्च या आंवला से आसानी से पूरी हो जाती है. मिर्च का वजन घटाने वाला प्रभाव (कैप्साइसिन से फैट ऑक्सीडेशन) मामूली होता है, बंद करने से मेटाबॉलिज्म पर कोई बड़ा असर नहीं होता.

मिर्च एक ऑपशन चीज है इसलिए इस खाना या बंद करने से नुकसान भी कम हैं और फायदे भी कम हैं. इसलिए बैलेंस डाइट लें और स्वाद की दृष्टि से मिर्च खा सकते हैं.

