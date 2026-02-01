scorecardresearch
 
Ghee Health Benefits: जाह्नवी कपूर से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, क्यों खाली पेट लेती हैं घी? एक्सपर्ट ने बताए इसके फायदे

Ghee Health Benefits: घी में मौजूद हेल्दी फैट, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में काफी मदद करते हैं. यही वजह है कि कई सेलिब्रिटीज अपने दिन की शुरुआत एक चम्मच घी से करते हैं. आज हम इस खबर में हेल्थ एक्सपर्ट से रोजाना घी खाने के फायदे और इसे लेने का सही तरीका जानेंगे.

सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी खाने के फायदे (Photo- Getty Image)

Ghee Health Benefits: बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और ग्लोइंग स्किन के लिए जानी जाती हैं. जाह्नवी कपूर, मलाइका अरोड़ा और कृति सेनन जैसी सेलिब्रिटीज अपने दिन की शुरुआत एक चम्मच घी से करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट भी रोजाना खाली पेट घी खाने की सलाह देते हैं.

घी न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें मौजूद हेल्दी फैट, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट शरीर और स्किन दोनों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. Healthline के मुताबिक, एक बड़े चम्मच घी में लगभग 123 कैलोरी होती हैं.

इसमें लगभग 9 ग्राम सैचुरेटेड फैट, 4 ग्राम हेल्दी फैट, 0.5 ग्राम पॉलीअनसैचुरेटेड फैट शामिल होता है. इसके अलावा यह रोजाना जरूरत का लगभग 13% विटामिन A,  3% विटामिन E और 1% विटामिन K भी देता है. 

हाल ही में फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज (दिल्ली) के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य ने भी रोजाना खाली पेट घी खाने के फायदे बताए हैं. तो आइए जानते हैं रोजाना घी खाने के फायदे और इसे खाने का सही तरीका.

घी खाने के फायदे

  • घी में ब्यूटिरिक एसिड पाया जाता है जो आंतों को अंदर से न्यूट्रिशन देता है. इससे एसिडिटी और पेट की सूजन कम होती है और डाइजेशन बेहतर रहता है. 
  • घी में ऐसे जरूरी विटामिन भी होते हैं जो हड्डियों और हार्मोन के लिए काफी फायदेमंद हैं. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी फैट जोड़ों के दर्द और शरीर की अकड़न को कम करने में मदद करता है. 
  • अगर घी को सही मात्रा में रोज की डाइट में शामिल किया जाए तो इससे वजन नहीं बढ़ता. बल्कि यह भूख को कंट्रोल करने और ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद करता है. 

घी खाने का क्या है सही तरीका
सुबह खाली पेट एक चम्मच देसी घी को गुनगुने पानी के साथ लेना सबसे हेल्दी तरीका माना जाता है. इससे घी के सभी पोषक तत्व शरीर को अच्छी तरह मिल पाते हैं. इसके अलावा घी को आप गर्म-गर्म दाल, चावल या रोटी में डालकर भी खा सकते हैं. घी को कभी भी बहुत ठंडा या तला हुआ नहीं खाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

