Chhath Prasad Recipe: ठेकुआ बनाने का सांचा नहीं है? किचन में मौजूद इन चीजों से बनाएं डिजाइन

Make Design without Thekua Maker: छठ पूजा पर बनने वाले ठेकुए का स्वाद सभी को भाता है. गेहूं के आटे और चीनी या गुड़ के घोल से बनाकर इसे तैयार किया जाता है और बाजार में मिलने वाले सांचे पर रखकर इन्हें शेप दी जाती है फिर कढ़ाही में गरमा गरम तेल में तला जाता है. इन्हें बनाना बहुत आसान है लेकिन अगर आपके पास ठेकुआ का सांचा नहीं है तो घबराने की जररूत नहीं है. बिना सांचे के भी आप इन्हें बना सकते हैं. आइए जानते हैं तरीका.

Thekua Ingredients: ठेकुआ बनाने की सामग्री

200 ग्राम गेहूं का आटा

1 गिलास चीनी का पतला घोल

कढ़ाही में तलने के लिए तेल

1 कटोरी बादाम, पिस्ता, काजू (बारीक कटे हुए)

1 चम्मच घी

How to Make Thekua without thekua maker: बिना सांचे के ठेकुआ बनाने की विधि:

ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में आटा, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, घी डाल दें. अब चीनी के घोल को थोड़ा-थोड़ा डालकर टाइट आटा गूंथ लें. उसके बाद गूंथे हुए आटे को 10 मिनट सेट होने रख दें. इससे आटा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा.

आटा जब रेडी हो जाए उसके बाद एक तरफ कढ़ाही में तेल डालकर गर्म कर लें. आटे की गोलगोल लोई बनाकर रख लें. इसके बाद लोई को ठेकुआ बनाने के सांचे में डालकर दबाया जाता है फिर तेल में ड्रीप फ्राई किया जाता है. ऐसे में अगर आपके पास ठेकुआ बनाने का सांचा नहीं है तो नीचे दिए गए कुछ टिप्स आपके काम आ सकते हैं. जिनकी मदद से आप अपने ठेकुए को मनचाही डिजाइन दे सकते हैं.

Fork (कांटा) : आटे की लोई बनाकर हथेली पर रखकर चारों तरफ से दबा लें, उसके बाद फोर्क को लिटाकर ठेकुए पर रखें और दबा दें. ऐसे आपके ठेकुए पर डिजाइन बन जाएगा.

करछी: पूरी छानने वाली करछी में छेद होते हैं. अगर आप ठेकुए के ऊपर करछी रखकर दबा दें तो आपके ठेकुए पर गोल-गोल छेद वाली बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी.

Toothpick: अगर आप मन पसंद कोई डिजाइन बनना चाहते हैं तो टूथपिक की मदद से ठेकुए पर हाथों से डिजाइन बना सकते हैं.

कद्दूकस: लम्बे वाले कद्दूकस से हम चिप्स, फ्राइस, चकली समेत कई तरह की चीजें बनाते हैं. इसमें कई सारे खन दिए होते हैं. ऐसे में अगर आप ठेकुए पर इससे डिजाइन बनाएंगे तो वह बहुत अच्छा लगेगा.

New Comb (कंघा): कंघे के मदद से भी आप अपने ठेकुए को डिजाइन दे सकते हैं लेकिन यूज किया हुआ नहीं ब्लकि नया कंघा लें.