scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कैलिफोर्निया ऑलमंड या नॉर्मल बादाम...सेहत के लिए क्या बेहतर? खाने से पहले जान लें

कैलिफोर्निया बादाम (California almonds) और साधारण बादाम (Normal almonds) में से कौन से बादाम सेहत के लिए बेहतर हो सकते हैं, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

Advertisement
X
भारत में बादाम की कई किस्में आती हैं. (Photo: ITG)
भारत में बादाम की कई किस्में आती हैं. (Photo: ITG)

बादाम (Almonds) को सबसे अच्छा ड्राईफ्रूट माना जाता है इसलिए एक्सपर्ट रोजाना बादाम खाने की भी सलाह देते हैं. बादाम को कई डायटीशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट प्रकृति का सबसे अच्छा 'सुपरफूड' भी मानते हैं. विटामिन ई, राइबोफ्लेविन (B2), नियासिन (B3), थायमिन (B1), फोलेट (B9) और विटामिन B कॉम्प्लेक्स आदि से भरपूर बादाम की भारत में कई क्वालिटीज मिलती हैं. इन्हीं में से एक क्वालिटी है कैलिफोर्निया ऑलमंड.

अब कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कौन सा बादाम खाना बेहतर है, नॉर्मल बादाम या फिर कैलिफोर्निया बादाम. तो आज हम आपको दोनों बादामों के बारे में बताते हैं जिससे आप देख पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बादाम बेहतर है.

कैलिफोर्निया बादाम क्या है

अमेरिका के कैलिफोर्निया में उगाए जाने वाले सबसे फेमस बादाम हैं. ये अपने बड़े साइज, मुलायम, ज्यादा क्रंची और स्वाद में हल्के मीठे होते हैं. इनमें भी नॉर्मल बादाम की ही तरह सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं. इनकी प्रोसेसिंग काफी साफ-सफाई के साथ की जाती है इसलिए इन्हें सबसे प्रीमियम बादाम में गिना जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

खजूर VS बादाम, सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं?
खजूर या बादाम, सर्दियों में खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं?
सफर में सेहत न बिगाड़ दे बाहर का खाना! घर से ले जाएं ये चीजें, 2 दिन तक खराब होने की टेंशन खत्म
almond and walnut
अखरोट या बादाम... रोजाना कौन सा 'सुपरफूड' खाना अधिक फायदेमंद?
Almond
शरीर के लिए बादाम क्यों जरूरी?
ड्राई फ्रूट्स जो फैटी लिवर को कम करने में मदद कर सकते हैं (Photo- Pixabay & Getty image)
लिवर के लिए वरदान है ये 4 ड्राई फ्रूट्स, जानें कब और कैसे खाएं

आइए अब कैलिफोर्निया बादाम और साधारण बादाम में अंतर देख लेते हैं.

क्वालिटी और साइज (Quality and size)

आमतौर पर मार्केट में कई पैकेटों पर कैलिफोर्निया बादाम लिखा होता है जिन्हें वहां से इम्पोर्ट किया जाता है. इनका आकार बड़ा होता है और आप देखेंगे कि सारे बादामों का साइज एक जैसा होगा और सभी क्रंची होंगे. 

Advertisement

साधारण बादाम की बात करें तो उनका साइज कैलिफोर्निया बादाम की अपेक्षा छोटा होता है और वे किसी भी साइज के हो सकते हैं. 

स्वाद (Taste)

कैलिफोर्निया बादाम अपने टेस्ट के कारण जाने जाते हैं क्योंकि उनका स्वाद हल्का मीठा होता है और इनमें कड़वाहट काफी कम होती है. वहीं साधारण बादाम की बात करें तो वो इतने मीठे और ऑयली नहीं होते हैं.

न्यूट्रिशन वैल्यू (Nutritional value)

कैलिफोर्निया बादाम में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-E अधिक और स्टेबल मात्रा में पाया जाता है इसलिए कई ऑलमंड बेस्ड प्रोडक्ट में इसी बादाम का इस्तेमाल होता है. नॉर्मल ऑलमंड की बात करें तो इनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी अच्छी होती है लेकिन इनकी क्वालिटी बैच पर निर्भर करती है.

सेफ्टी & प्रोसेसिंग (Safety & Processing)

कैलिफोर्निया बादाम को अमेरिका के इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तहत प्रोसेस किया जाता है जिसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है जो प्रोसेसिंग से लेकर न्यूट्रिएंट नष्ट ना होने तक फॉलो किए जाते हैं. वहीं नॉर्मल बादाम कई बार लोकल प्रोसेसिंग से पैदा होते हैं तो हर जगह सेफ्टी और प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड एक जैसे नहीं होते.

कीमत & वैल्यू (Price & Value)

कैलिफोर्निया बादाम भारत में महंगे होते हैं लेकिन वो प्रीमियम क्वालिटी में आते हैं. भारत में इनकी कीमत ब्रांड, पैकेजिंग और क्वालिटी पर अलग-अलग हो सकती है. इनकी कीमत करीब 1000 रुपये प्रतिकिलो या उससे अधिक हो सकती है. वहीं नॉर्मल बादाम की कीमत करीब 600-700 रुपये प्रतिकिलो से शुरू होती है. 

Advertisement

कौन से बादाम खाएं?

डेली हेल्थ और भरोसेमंद क्वालिटी को देखते हुए यदि आप बादाम खाना चाहते हैं तो California Almonds बेहतर हैं. वहीं यदि आप बजट में और सामान्य सेवन के बादाम देख रहे हैं तो Normal Almond भी ठीक हैं. किसी भी तरह के बादाम को खाने से पहले ध्यान रखें कि आप उन्हें भिगोकर खाएं क्योंकि उससे उनका डाइजेशन सही रहता है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement