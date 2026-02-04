scorecardresearch
 
पेट की समस्याओंं से मिलेगा छुटकारा! मिनटों में बनाकर खाएं ये टेस्टी रायता, एक्ट्रेस भाग्यश्री ने बताई आसान रेसिपी

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने बेहतर डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए अपनी पसंदीदा 'कद्दू का रायता' रेसिपी शेयर की है. एक्ट्रेस इसे पौष्टिक ज्वार की रोटी के साथ खाना पसंद करती हैं, जो वेट लॉस और डायबिटीज कंट्रोल में बेहद मददगार है. आइए जानते हैं कि मिनटों में कद्दू का रायता कैसे बनाया जाता है.

ज्वार की रोटी खाने से वेट लॉस में मदद मिलती है. (PHOTO:ITG)
Bhagyashree Pumpkin Raita Recipe: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी एक्टर्स अपनी सेहत का खास ध्यान रखते हैं, यही वजह है कि वो बढ़ती उम्र में भी इतने फिट और एक्टिव दिखाई देते हैं. सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से फेम पाने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री सोशल मीडिया पर फिटनेस और हेल्दी डाइट को लेकर जानकारी शेयर करती रहती हैं. अपनी लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस ने एक टेस्टी डिश की रेसिपी बताई है, जो पेट की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है.

भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो गट हेल्थ के लिए बेस्ट डिश बता रही हैं, जिसे वो अक्सर खाती हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि कद्दू का रायता पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में बहुत कारगार है और इसे बनाना भी बहुत आसान है. उन्होंने कद्दू का रायता बनाने की रेसिपी भी शेयर की है. 

कद्दू का रायता के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • दही
  • लंबा कटा हुआ प्याज
  • बारीक कटी हुई हरी मिर्च 
  • उबला हुआ कद्दू
  •  बारीक कटा धनिया
  • सरसों का तेल
  • कड़ी पत्ता
  •  हींग
  •  कसूरी मेथी 
  • नमक
  • लाल मिर्च

कद्दू का रायता बनाने का तरीका 

  1. सबसे पहले एक कटोरे में दही डालिए और उसमें हरी मिर्च, प्याज, कद्दू, धनिया पत्ती पर नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें. 
  2. इसके बाद तड़का पैन में थोड़ा-सा सरसों का तेल लीजिए, उसमें कड़ी पत्ता, हींग और कसूरी मेथी और लाल मिर्च डालकर तड़का बना लीजिए और उसे कद्दू-दही पर डाल दीजिए. 

ज्वार की रोटी के साथ खाएं ये रायता 

भाग्यश्री ने बताया है कि वो इस रायते के साथ में ज्वार की रोटी खाती हैं. ज्वार की रोटी खाने के अपने अलग फायदे होते हैं, हालांकि यह भी डाइजेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है. इसके साथ ही ज्वार में फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह ग्लूटेन फ्री भी होती है. 

A post shared by Bhagyashree (@bhagyashree.online)

ज्वार की रोटी खाने के फायदे

डाइजेशन में सुधार, वजन घटाने, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है. यह हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाती है और हड्डियों को भी मजबूत बनाने में काम आती है, खासतौर पर डायबिटीज और ग्लूटेन एलरजी वाले लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. 
 

