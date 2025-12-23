scorecardresearch
 
'कांग्रेस ने एक नहीं, कई बार की है गांधी की हत्या...', कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई ने राहुल गांधी को भी घेरा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मनरेगा की जगह जी राम जी योजना को लेकर जारी बहस के बीच कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने विदेश जाकर बयान देने के लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है.

कनोटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बसवराज बोम्‍मई (Photo: ITG)
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह अब जी राम जी योजना लेकर आई है. संसद के दोनों सदनों से यह बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी है और यह अब कानून की शक्ल ले चुका है. यह कानून देश में एक अप्रैल 2026 यानी नए वित्तीय वर्ष से लागू होगा, लेकिन इसके नाम पर सियासी घमासान अभी थमता नहीं नजर आ रहा.

कांग्रेस और अन्य दल महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर केंद्र पर हमलावर हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. महात्मा गांधी के नाम पर छिड़ी सियासी लड़ाई अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक तक भी पहुंच गई है. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कांग्रेस ने एक बार नहीं, कई बार की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल करती है.

पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस बार-बार गांधी का नाम इसलिए लेती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह फायदा उसके हाथ से निकल न जाए. मंगलवार को बीदर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी भंग करने की सलाह दी थी. जवाहरलाल नेहरू ने पार्टी को भंग नहीं किया और इसके बाद ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई. बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपातकाल थोपकर गांधी की एक बार फिर की थी. गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ बार-बार काम करके कांग्रेस ने उनकी कई बार हत्या की है.

यह भी पढ़ें: 'विदेशी षड्यंत्रकारियों के प्रभाव में...', जर्मनी में दिए बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी ने घेरा

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और राम को अलग करना कांग्रेस का पापपूर्ण कार्य है. राम और गांधी अलग नहीं हैं. बसवराज बोम्मई ने कहा कि महात्मा गांधी की आत्मा में हमेशा राम का नाम गूंजता रहता था. राम के आदर्शों को मानने वाले गांधी ने राम राज्य की अवधारणा की बात की थी. आज गांधी की आत्मा में बसे राम के नाम को रोजगार गारंटी योजना से जोड़ दिया गया है. उन्होंने कहा कि पहले इस योजना में नेहरू का नाम था और बाद में चुनाव के दौरान गांधी का नाम जोड़ा गया. कांग्रेस गांधी के नाम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए करती है और इसके खत्म होने के डर से ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'विदेशी धरती पर देश से ऊपर कुछ भी नहीं...', राहुल गांधी के बयान पर बोले सपा सांसद

बसवराज बोम्मई ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दिए बयान के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ बोलने की आदत हो गई है. राहुल गांधी अपने भ्रष्टाचार छिपाने, खुद को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशियों और उनके संगठनों का सहारा लेते हैं. बोम्मई ने कहा कि भारत में उनके शब्दों की कोई कीमत नहीं है, इसलिए वह विदेश जाकर बयान देते हैं.

