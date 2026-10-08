उदास प्रेमिका को खुश करने की कोशिश में प्रेमी गया सदमें में! पढ़िए Viral जोक्स

>प्रेमी प्रेमिका से- तुम रो क्यों रही हो?

प्रेमिका - मैंने अपने फोन को ऐरोप्लेन मोड में रखा है...

फिर भी यह उड़ नहीं रहा.

प्रेमी सदमें में...

और पढ़ें

>टीचर राजू से- ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है?

राजू ने ऐसा जवाब दिया कि टीचर ही बेहोश हो गई.

राजू- अगर बेहोश नहीं किया और

मरीज ऑपरेशन करना सीख गया, तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा..!

>टीचर - यह सदाचार क्या होता है?

टिल्लू- जैसे आम का अचार होता है,

वैसे ही सादा आचार होता है!

बेहोश ने पकड़ा अपना सिर!!

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें





>शौंटी मोबइल कंपनी में इंटरव्यू देने गया

पहले सवाल पर ही उसे भगा दिया गया...

सवाल- सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है?

शौंटी- कार्टून नेटवर्क!

>सुहागरात को पत्नी का घूंघट उठाकर मौंटी रोमांटिक अंदाज में बोला...रमेश -हमै तुमाई आंखन में पूरौ शहर दीख रऔ है

मौंटी की पत्नी- देखियो, आगे बाले चौराहे पे मारो ब्वॉयफ्रेंड खड़ो है का...

मौंटी बेहोश!

Advertisement

>एक आदमी घर बैठा DVD देख रहा था, तभी वो जोर-जोर से चीखने लगा...

नहीं... नहीं... घोड़े पर से मत उतर...

पागल मत उतर..

ये एक चाल है, यहां जाल बिछा है.

कुत्ते की मौत मरेगा बेवकूफ.

पत्नी (किचन से)- कौन सी फिल्म देख रहे हो.

आदमी- हमारी शादी की DVD..

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----