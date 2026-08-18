एक जींस की फिटिंग के ₹4000! अमेरिका में इतनी होती है टेलर की कमाई

अगर आपको टेलर यानी सिलाई का काम अच्छी तरह आता है, तो विदेश में आपके इस हुनर की अच्छी कीमत हो सकती है. अमेरिका में कपड़ों की सिलाई और उनकी फिटिंग ठीक करने के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं. वायरल वीडियो के अनुसार, वहां एक टेलर करीब 25 डॉलर यानी लगभग 2,200 से 2,300 रुपये प्रति घंटे तक कमा सकता है. हालांकि कमाई शहर, अनुभव और काम के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. वीडियो के अनुसार, अमेरिका में कपड़ों की फिटिंग ठीक करवाना काफी महंगा होता है.

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उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपनी जींस की लंबाई कम करवानी है या कमर की फिटिंग ठीक करवानी है, तो इसके लिए करीब 40 डॉलर तक लिए जा सकते हैं. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के आसपास होती है. यानी भारत में जिस तरह के छोटे-मोटे सिलाई के काम के लिए कम पैसे लिए जाते हैं, अमेरिका में उसी काम के लिए ग्राहक ज्यादा रकम खर्च कर सकते हैं. यही वजह है कि सिलाई का अच्छा हुनर रखने वाले लोगों के लिए अमेरिका में यह काम कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है.

अपना सिलाई का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं

अगर किसी व्यक्ति को सिलाई के साथ कपड़ों की डिजाइनिंग और फिटिंग का अच्छा अनुभव है, तो वह नौकरी करने के अलावा अपना खुद का सिलाई का कारोबार भी शुरू कर सकता है. इसके लिए शुरुआत छोटे स्तर से की जा सकती है. जैसे कपड़ों की लंबाई कम करना, कमर की फिटिंग ठीक करना, जींस में बदलाव करना, कपड़ों की सिलाई करना और जरूरत के मुताबिक पोशाक में बदलाव करना. धीरे-धीरे अगर ग्राहक बढ़ते हैं तो इस काम को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है. इसके अलावा अच्छी कमाई होने पर अपना कपड़ों का छोटा कारोबार भी शुरू किया जा सकता है. इसमें सिलाई के साथ कपड़ों की बिक्री और उनकी फिटिंग की सुविधा भी दी जा सकती है.

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भारत में कम, विदेश में ज्यादा हो सकती है कमाई

भारत में बहुत से लोग सिलाई का काम जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने हुनर के हिसाब से हमेशा अच्छी कमाई नहीं मिल पाती. कई जगहों पर छोटे-मोटे सिलाई के काम के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं. वहीं, अमेरिका जैसे देशों में लोगों को अपना समय बचाने और कपड़ों की सही फिटिंग के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने में परेशानी नहीं होती. इसलिए कुशल कारीगरों के लिए वहां बेहतर कमाई के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका में हर टेलर को 25 डॉलर प्रति घंटे ही मिलते हैं. कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है. इसमें अनुभव, काम की क्वालिटी, शहर, ग्राहकों की संख्या और काम का प्रकार शामिल है.

अमेरिका जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप सिलाई का काम जानते हैं और अमेरिका जाकर काम करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ कमाई देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. वहां काम करने के लिए सही वीजा और कानूनी अनुमति होना जरूरी है. इसके अलावा वहां रहने का खर्च, घर का किराया, आने-जाने का खर्च, काम मिलने की संभावना और सैलरी की भी जानकारी लेनी चाहिए. तभी यह पता चलेगा कि वहां जाकर वास्तव में कितनी बचत हो सकती है. फिर भी, जिन लोगों के पास सिलाई का अच्छा हुनर है, उनके लिए अमेरिका जैसे बाजार में काम के अवसर तलाशे जा सकते हैं. सही जानकारी, अनुभव और मेहनत के साथ सिलाई का यही हुनर नौकरी के साथ अपना कारोबार शुरू करने का रास्ता भी खोल सकता है.

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