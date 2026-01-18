scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बर्फबारी न हुई तो करेंगे तपस्या, उत्तराखंड के इस गांव ने लिया प्रण... 7 दिन में मांगी बारिश

उत्तराखंड के पहाड़ इस बार बर्फबारी और बारिश के लिए तरस रहे हैं. पिछले साल दिसंबर में भी प्रदेश में खास बारिश या बर्फबारी नहीं हुई. पहाड़ों पर इस कमी के चलते देवभूमि के लोग अब आस्था का सहारा ले रहे हैं. गांव में लोगों ने देवताओं से एक हफ्ते के भीतर बारिश और बर्फबारी की प्रार्थना की है.

Advertisement
X
बारिश और बर्फबारी के लिए लोगों ने देवताओं से मन्नत मांगी है.
बारिश और बर्फबारी के लिए लोगों ने देवताओं से मन्नत मांगी है.

उत्तराखंड में सूखे की मार झेल रहे पहाड़ों में लोग बारिश के लिए अब आस्था का सहारा ले रहे हैं. चमोली जिले के दूरस्थ और नंदा देवी राजजात यात्रा के मुख्य पड़ाव वाण की लोगों ने सामूहिक रूप से भगवान से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की प्रार्थना की है. ग्रामीणों ने लाटू देवता और मां नंदा देवी से मन्नत मांगी है.

गांव वालों का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड बर्फबारी और बारिश के लिए तरस रहा है. लोगों ने एक हफ्ते के अंदर बारिश भगवान से बारिश मांगी है. अगर एक हफ्ते के भीतर बारिश नहीं होती, तो गांव वाले लाटू देवता मंदिर, वाण की शरण में जाकर ध्यान-साधना में लीन हो जाएंगे. गांव वाले बारिश होने तक वहीं तपस्या करेंगे. गांव वालों को उम्मीद है कि देवता उनकी पुकार जरूर सुनेंगे और पूरे उत्तराखंड की मदद करेंगे. लोग भगवान में अपनी आस्था बनाए हुए है.

यह भी पढ़ें: मौसम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, गणतंत्र दिवस पर पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, "मौसम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, गणतंत्र दिवस पर पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, आ गई वेदर रिपोर्ट!

सम्बंधित ख़बरें

Delhi NCR Weather Live
आनंद विहार में AQI 500 के करीब... दिल्ली की हवा में जहर, जानें मौसम का हाल
toxic smog engulfs the national capital
दिल्ली-NCR में स्मॉग और कोहरे की मार... AQI 466 तक पहुंचा
Dense Fog in Delhi-NCR
दिल्ली-NCR में संडे को फिर छाएगा घना कोहरा, पंजाब-हरियाणा में जल्द होगी बारिश
Delhi-NCR Weather Update
दिल्ली में धूप वाली सर्दी... मौसम उटपटांगा! सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान
Dense Fog in Delhi-NCR (File Photo- PTI)
पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में ठंड...फ्लाइट्स-ट्रेनों पर घने कोहरे का असर

वाण गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह बिष्ट बताते हैं कि पूरे प्रदेश में लंबे समय से बारिश और ऊंचाई वाले पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है. पहाड़ में सूखा पड़ गया है ऐसे में हम लोगों ने एक हफ्ते के भीतर मां नंदा और लाटू देवता से बारिश और बर्फबारी की कामना की है. अगर एक हफ्ते में बारिश और बर्फबारी नहीं होती है, तो सारे ग्रामीण लाटू देवता के मंदिर में शरण लेने पहुंच जाएंगे, और ध्यान साधना में लीन हो जाएंगे.

Advertisement

22 जनवरी से होगी बर्फबारी

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दिसंबर में भी उत्तराखंड में बर्फबारी में भारी कमी देखने को मिली है, लेकिन अब एक पश्चिमी विक्षोभ पहले ही ऊंचे पर्वतीय इलाकों को प्रभावित करने के लिए आगे बढ़ चुका है. करीब 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जल्द ही बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 22 जनवरी से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement