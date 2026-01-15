मौसम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, गणतंत्र दिवस पर पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, आ गई वेदर रिपोर्ट!

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी में भारी कमी रही है. बीते साल दिसंबर 2025 में पहाड़ ज्यादातर सूखे ही रहे. स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पूरे क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी में 90% से अधिक की कमी रही, उत्तराखंड के हाल तो बर्फबारी के मामले में सबसे बुरे रहे. वहीं, इस साल जनवरी 2026 के पहले दो हफ्तों में भी कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है.
16 जनवरी से पहाड़ों में मौसम बदलने वाला है. आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फ लौटने की उम्मीद जताई जा रही है. जल्द ही सूखे पहाड़ों पर बर्फ लौट सकती है. 26 जनवरी के दिन भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव
एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16 जनवरी 2026 को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसके असर से बर्फबारी 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों तक हो सकेगी. पहले सिस्टम के तुरंत बाद 19 जनवरी 2026 को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है. यह पहले से ज्यादा शक्तिशाली होगा.
21 जनवरी के बाद बर्फबारी की तीव्रता और क्षेत्रफल में लगातार बढ़ोतरी होगी. 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन भी मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है.
वहीं, लद्दाख में 20 से 26 जनवरी 2026 के बीच ‘खेलो इंडिया विंटर गेम्स’ भी आयोजित होने वाले हैं. लेह में एनडीएस आइस हॉकी स्टेडियम, लद्दाख स्काउट्स आइस रिंक और गुपुक्स तालाब समेत कई जगहों पर प्रतियोगिताएं होने वाली है. आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना ने यहां लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.