बद्रीनाथ यात्रा के बीच जोशीमठ में फंसे हजारों यात्री, 8 KM लंबे जाम ने रोकी रफ्तार, जोशीमठ में पेट्रोल पंप से जोगीधारा तक थमे हजारों पहिए

बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बीच जोशीमठ में यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती नजर आ रही है. बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच जोशीमठ में एक बार फिर करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. पेट्रोल पंप से लेकर नरसिंह मंदिर, मारवाड़ी चौक और आगे जोगीधारा तक वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी. जाम में फंसे तीर्थयात्रियों को एक से तीन घंटे तक सड़क पर ही इंतजार करना पड़ा. कई यात्री अपने वाहनों में बैठे रहे और आगे बढ़ने का इंतजार करते रहे. बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले यात्रियों का कहना है कि यात्रा का काफी समय सड़क पर लगे जाम में निकल रहा है.

और पढ़ें

जोशीमठ में लगे जाम की तस्वीरें साफ तौर पर स्थिति बता रही हैं. पेट्रोल पंप के पास से शुरू हुई वाहनों की कतार नरसिंह मंदिर और मारवाड़ी चौक होते हुए जोगीधारा तक पहुंच गई. सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन एक के पीछे एक खड़े नजर आए. बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले यात्री घंटों अपने वाहनों में बैठे रहे. यात्रियों के मुताबिक करीब एक घंटे से वे जाम में फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. लंबी होती वाहनों की कतार के कारण यात्रियों की परेशानी और बढ़ती गई. स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों का कहना है कि सुबह से शाम तक जोशीमठ में बार-बार इसी तरह की स्थिति बन रही है.

गेट सिस्टम बना लंबे इंतजार की वजह

जोशीमठ में यातायात को नियंत्रित करने के लिए गेट सिस्टम लागू किया गया है. इसके तहत पेट्रोल पंप के पास वाहनों को रोककर एक-एक दिशा में यातायात संचालित किया जा रहा है. एक दिशा की गाड़ियों को करीब एक घंटे तक आगे भेजे जाने के बाद दूसरी दिशा के वाहनों को छोड़ा जा रहा है. बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच यही व्यवस्था अब यात्रियों के लिए लंबे इंतजार की वजह बन रही है. एक तरफ से वाहनों को आगे बढ़ाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ की गाड़ियों को रोक दिया जाता है. इस वजह से सड़क पर वाहनों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है.

Advertisement

जाम में फंसे यात्रियों को एक से दो और कई जगहों पर तीन घंटे तक सड़क पर इंतजार करना पड़ रहा है. बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे श्रद्धालु अपने वाहनों में बैठकर ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि वे करीब एक घंटे से जाम में फंसे हैं. वाहनों की कतार लगातार बढ़ने की वजह से यात्रा का काफी समय सड़क पर ही बीत रहा है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यह स्थिति सिर्फ एक बार नहीं बन रही है. सुबह से शाम तक जोशीमठ में बार-बार वाहनों की लंबी कतार लग रही है.

बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ जोशीमठ में वाहनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है. बड़ी संख्या में यात्री अपने वाहनों से बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं. स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों के मुताबिक वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच यातायात की रफ्तार धीमी होने से जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है. इसका असर सिर्फ तीर्थयात्रियों पर नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है. जोशीमठ में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है और वाहनों की धीमी आवाजाही के कारण लंबी कतारें बन रही हैं. पेट्रोल पंप से जोगीधारा तक करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबी कतार इसी दबाव की तस्वीर दिखा रही है.

Advertisement

यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था के सामने चुनौती

बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बढ़ती भीड़ के बीच जोशीमठ में यातायात व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. गेट सिस्टम के जरिए यातायात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बढ़ती भीड़ के बीच यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है. पेट्रोल पंप से नरसिंह मंदिर, मारवाड़ी चौक और जोगीधारा तक लगी वाहनों की कतार ने स्थिति को साफ कर दिया है. जाम में फंसे यात्रियों के लिए सड़क पर बीत रहा एक से तीन घंटे का समय परेशानी बढ़ा रहा है. फिलहाल बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर जोशीमठ में 7 से 8 किलोमीटर तक पहुंची वाहनों की कतार यात्रियों की परेशानी और बढ़ते ट्रैफिक दबाव की तस्वीर साफ तौर पर दिखा रही है.



---- समाप्त ----