scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महेश बाबू, राजामौली, लक्ष्मण से साइना नेहवाल तक... चुनाव आयोग की SIR नोटिस लिस्ट में कई VIPs

हैदराबाद में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के तहत महेश बाबू, एसएस राजामौली, वीवीएस लक्ष्मण और साइना नेहवाल समेत कई बड़ी हस्तियों को नोटिस भेजा गया है. इस लिस्ट में नम्रता, वेंकटेश दग्गुबाती, समांथा रुथ प्रभु, विजय देवरकोंडा, मिताली राज, पुलेला गोपीचंद और उपासना कोंडिडेला जैसे नाम भी शामिल हैं.

Advertisement
X
महेश बाबू, एसएस राजामौली, VVS लक्ष्मण - बाएं से दाएं की ओर (File Photo: ITG)
महेश बाबू, एसएस राजामौली, VVS लक्ष्मण - बाएं से दाएं की ओर (File Photo: ITG)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है. शहर की कई जानी मानी हस्तियों को चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजा गया है. इस लिस्ट में एक्टर महेश बाबू, फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली, पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं. यह पूरा मामला वोटर लिस्ट की जांच से जुड़ा हुआ है और इसमें फिल्म जगत, खेल जगत और बिजनेस से जुड़े कई और लोगों के नाम भी सामने आए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, इस लिस्ट में महेश बाबू के साथ उनकी पत्नी नम्रता, एसएस राजामौली, वेंकटेश दग्गुबाती और उनकी बेटियां, समांथा रुथ प्रभु, विजय देवरकोंडा, आनंद देवरकोंडा, वीवीएस लक्ष्मण, मिताली राज, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, मुरली कृष्ण प्रसाद दिवि और उपासना कोंडिडेला के नाम शामिल हैं. यानी यह लिस्ट सिर्फ फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें खेल और बिजनेस जगत के लोग भी हैं.

अब सवाल यह है कि आखिर यह नोटिस क्यों भेजा गया. जानकारी के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया वोटर लिस्ट को सही करने और उसे अपडेट करने के लिए चलाई जा रही है. कुछ मामलों में लोगों के नाम या उनके माता पिता के नाम में गड़बड़ी पाई गई है. कुछ लोगों का रिकॉर्ड पुराने SIR डेटा से मैच नहीं हो पाया है. वहीं कुछ मामलों में नोटिस भेजने की कोई खास वजह भी नहीं बताई गई है.

सम्बंधित ख़बरें

telangana mans house demolished after inter caste love marriage
लव मैरिज से नाराज रिश्तेदारों ने दलित युवक का घर तोड़ा, ट्रैक्टर से ढहाया
स्कूल में छात्राओं का आरोप, शिकायत पर प्रिंसिपल ने पीटा
Representative Image (Pexels)
कपड़े धोने का पानी पिलाया, शिकायत करने पर पिटाई, छात्राओं ने लगाया आरोप
Pregnant woman carried on bullock cart after ambulance fails to reach remote Asifabad hamlet
108 एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंची तो बैलगाड़ी से चली गर्भवती, बेटी को दिया जन्म
तेलंगाना विधानसभा में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नवीन मित्तल के PS राजू को हार्ट अटैक आया (Photo: ITG)
मंत्री देते रहे CPR, हार्ट अटैक से अधिकारी के PS का निधन
Advertisement

यह भी पढ़ें: मैंगलोर: पद्मश्री हरेकला हजब्बा को जारी SIR नोटिस वापस, अधिकारियों ने गलती मानकर मांगी माफी

चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन लोगों को यह नोटिस मिला है वे खुद जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं. अगर किसी नाम में गलती है तो उसे ठीक भी कराया जा सकता है. जो लोग खुद मौजूद नहीं हो पाएंगे वे किसी और व्यक्ति को अपनी तरफ से सुनवाई में भेजने के लिए अधिकृत कर सकते हैं.

सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को वोट देने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है या उसका वोटर रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद यह पूरी कवायद जांच और सुधार की सामान्य प्रक्रिया का ही हिस्सा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP: सभी 75 जिलों में लागू होगी दुग्ध योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार |
    PM Awas Yojna Urban 2.0: ₹8 लाख लोन पर 4% सब्सिडी, ₹1.80 लाख तक का फायदा! बड़े काम की है ये सरकारी योजना |
    पुतिन, जिनपिंग भारत में! कौनसी है वो टीम, जो तय करती है, वो किस रास्ते से जाएंगे और कहां रुकेंगे? |
    पॉलीथिन में भरा मिर्च पाउडर और बैंक लूटने पहुंच गया... 4 लाख कैश लेकर भागा... नागपुर के BSc पास युवक की कहानी |
    उत्तर प्रदेश की राजनीति में मूंछों पर घमासान, आमने-सामने आई सपा और बीजेपी |
    पाकिस्तानी रैप सॉन्ग 'Pablo' में राखी सावंत की आवाज, हानिया आमिर को बताया शेरनी, VIDEO |
    मशीनें और मानवता का Endgame... 27 साल के साइंटिस्ट ने AI में कैसे इंसानों का विनाश देख लिया! |
    शेयर बाजार में भारी गिरावट, सभी इंडेक्स दबाव में, ये है बड़ी वजह? |
    दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की विनेश फोगाट की याचिका, वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल से बाहर |
    DUSU चुनाव: ABVP ने जारी किया अपना सेंट्रल पैनल, यश डबास अध्यक्ष पद के प्रत्याशी घोषित
    Advertisement