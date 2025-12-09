गोवा: लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर हुआ बुलडोजर एक्शन, आग में गई थी 25 की जान

गोवा सरकार ने मंगलवार दोपहर वागाटर इलाके में बने अवैध रोमियो लेन रेस्तरां को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी. यह रेस्तरां लूथरा ब्रदर्स, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का है. यही वही परिवार है जो ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के भी मालिक हैं, जहां 7 दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी.

आग की इस घटना के बाद से ही क्लब और मालिकों पर सवाल उठने लगे थे. जांच के दौरान सामने आया कि वागाटर बीच के पास बने रोमियो लेन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था. इसी आधार पर गोवा पर्यटन विभाग ने इसे ढहाने का आदेश दिया.

रोमियो लेन रेस्तरां के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

गोवा पर्यटन विभाग के उप निदेशक धीरज वागले ने बताया कि बीच की तरफ की गई अवैध कब्जेदारी को हटाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम बीच साइड की एन्क्रोचमेंट को हटाएंगे. कुल 198 वर्गमीटर क्षेत्र को तोड़ा जा रहा है. इसी बीच, सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 3 बजे के बाद बुलडोज़र इस अवैध रेस्तरां को पूरी तरह ध्वस्त करने में लगेंगे. सरकार ने रेस्तरां को पहले ही सील कर दिया था. इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई.

सबसे बड़ा सवाल लूथरा ब्रदर्स की भूमिका पर है. आग लगने के तीन घंटे बाद ही दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे. अधिकारियों के अनुसार, दोनों पर गैर-इरादतन हत्या और साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. लेकिन अब तक दोनों ने पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया है.

घटना के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भागे

घटना के बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में है. एक तरफ 25 जानें जाने वाली आग की त्रासदी है, तो दूसरी तरफ सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का खुलासा. अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे लोग कड़े कदम के तौर पर देख रहे हैं.

