scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहुत चक्कर काट चुके...' इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता, SSP दफ्तर के बाहर दिया धरना

दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने बेटे के सोशल मीडिया हैंडल से हो रही आय में गड़बड़ी और इंसाफ में देरी के विरोध में SSP दफ्तर पहुंचकर धरना दिया. परिवार का आरोप है कि छह महीने पहले दी गई शिकायत पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई और बेटे की कमाई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

Advertisement
X
सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने दिया धरना. (Photo: Screengrab)
सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने दिया धरना. (Photo: Screengrab)

दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने अपने बेटे की आय और इंसाफ को लेकर एसएसपी दफ्तर के बाहर धरना दिया. परिवार का आरोप है कि मूसेवाला के सोशल मीडिया हैंडल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई में गड़बड़ी की जा रही है. उनकी शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

मूसेवाला के परिवार ने करीब छह महीने पहले पुलिस को एक शिकायत दी थी. इस शिकायत में मूसेवाला के पूर्व मैनेजर बंटी सहित सुबीर मुमेन और गुरप्रीत सिंह के नाम शामिल बताए गए हैं. परिवार का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला भले अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम और काम से जो आय हो रही है, उस पर भी गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है.

मूसेवाला के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनको अभी तक बेटे का इंसाफ नहीं मिला. वह लगातार भटक रहे हैं. वह पुलिस प्रशासन और सरकार तक बहुत बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला. बेटा इस दुनिया से जा चुका है. अब उनको दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Zigana pistol
सिद्धू मूसेवाला मर्डर, दिशा पाटनी के घर फायरिंग... चर्चा में जिगाना पिस्टल
Sidhu Moosewala New Song
सिद्धू मूसेवाला का 'बरोटा' गाना रिलीज, दादी का किया जिक्र
सिद्धू मूसेवाला की 29 मई, 2022 को हत्या कर दी गई थी. गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपराध की जिम्मेदारी ली थी.
'सिद्धू मूसेवाला की गलतियां माफी के लायक नहीं थीं, इसलिए हत्या की...', इंटरव्यू में बोला गोल्डी बराड़
Sidhu Moose Wala's docuementary released by BBC
परिवार की नामंजूरी के बावजूद रिलीज हुई सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री, पिता ने जताई नाराजगी
एमीवे बंटाई
सिद्धू मूसेवाला का गाना रिलीज करने के बाद एमीवे बंटाई को मिली जान से मारने की धमकी

धरने पर बैठे सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि प्रशासन लगातार गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे करता है, लेकिन उनके बेटे के मामले में जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं दिख रहा. आरोप है कि मानसा पुलिस की कार्यप्रणाली संदिग्ध रही है और मामले में अपेक्षित पारदर्शिता नहीं बरती गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सिद्धू मूसेवाला की मौत के सालों बाद रिलीज हुआ उनका गाना 'बरोटा', दादी का किया जिक्र, इमोशनल हुए फैंस

इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं. उन्होंने कई बार पुलिस अधिकारियों और सरकारी तंत्र से संपर्क किया, लेकिन न तो आय से जुड़े विवाद का समाधान हुआ और न ही उन्हें संतोषजनक जवाब मिला. परिवार का कहना है कि बेटे की हत्या के बाद से वे लगातार मानसिक और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

धरने के दौरान परिवार ने मांग की कि सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म से हो रही कमाई का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए और जिन लोगों पर संदेह है, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और तेज करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement