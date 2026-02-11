'बहुत चक्कर काट चुके...' इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता, SSP दफ्तर के बाहर दिया धरना

दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने अपने बेटे की आय और इंसाफ को लेकर एसएसपी दफ्तर के बाहर धरना दिया. परिवार का आरोप है कि मूसेवाला के सोशल मीडिया हैंडल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई में गड़बड़ी की जा रही है. उनकी शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

मूसेवाला के परिवार ने करीब छह महीने पहले पुलिस को एक शिकायत दी थी. इस शिकायत में मूसेवाला के पूर्व मैनेजर बंटी सहित सुबीर मुमेन और गुरप्रीत सिंह के नाम शामिल बताए गए हैं. परिवार का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला भले अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम और काम से जो आय हो रही है, उस पर भी गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है.

मूसेवाला के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनको अभी तक बेटे का इंसाफ नहीं मिला. वह लगातार भटक रहे हैं. वह पुलिस प्रशासन और सरकार तक बहुत बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला. बेटा इस दुनिया से जा चुका है. अब उनको दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है.

धरने पर बैठे सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि प्रशासन लगातार गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे करता है, लेकिन उनके बेटे के मामले में जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं दिख रहा. आरोप है कि मानसा पुलिस की कार्यप्रणाली संदिग्ध रही है और मामले में अपेक्षित पारदर्शिता नहीं बरती गई.

इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं. उन्होंने कई बार पुलिस अधिकारियों और सरकारी तंत्र से संपर्क किया, लेकिन न तो आय से जुड़े विवाद का समाधान हुआ और न ही उन्हें संतोषजनक जवाब मिला. परिवार का कहना है कि बेटे की हत्या के बाद से वे लगातार मानसिक और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

धरने के दौरान परिवार ने मांग की कि सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म से हो रही कमाई का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए और जिन लोगों पर संदेह है, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और तेज करेंगे.

