scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिद्धू मूसेवाला की मौत के सालों बाद रिलीज हुआ उनका गाना 'बरोटा', पहली बार किया दादी का जिक्र, इमोशनल हुए फैंस

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का लेटेस्ट गाना 'बरोटा' रिलीज हो गया है. गाने को बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला और देखते ही देखते गाना ट्रेंड लिस्ट में आ गया. सिंगर की आवाज ने एक बार फिर फैंस को इमोशनल कर दिया है.

Advertisement
X
सिद्धू मूसेवाला का बरोटा गाना रिलीज (YT/Sidhu Moose Wala)
सिद्धू मूसेवाला का बरोटा गाना रिलीज (YT/Sidhu Moose Wala)

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को करीब साढ़े तीन साल हो गए हैं. मूसेवाला तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह आज भी अपने गानों से फैंस के दिलों में जिंदा हैं. मौत से पहले सिंगर ने इतने गाने रिकॉर्ड कर लिए थे कि आगे आने वाले कई सालों तक उनके फैंस अपने पसंदीदा सिंगर को सुनते रहेंगे. इस बीच उनका 'बरोटा' गाना रिलीज हो चुका है.

सिंगर सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर 'बरोटा' गाना रिलीज किया गया है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी दिखाई दिए हैं. उनकी आवाज ने एक बार फिर फैंस को इमोशनल कर दिया है.

गाने ने बना दिया रिकॉर्ड
सिद्धू मूसेवाला का 'बरोटा' गाना जैसे ही रिलीज हुआ, ये हर जगह ट्रेंड करने लग गया. खबर लिखे जाने तक करीब 5.17 मिनट के इस गाने को अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ यूट्यूब पर देख चुके हैं. 8 लाख से ज्यादा कमेंट और 10 लाख से ज्यादा लाइक उन्हें मिले हैं. उनकी मौत के बाद रिलीज हुए पिछले 11 गानों की तरह, लेटेस्ट ट्रैक भी तेजी से वायरल हुआ. अब बरोटा गाने के रिलीज के साथ ही ये संख्या बढ़कर 12 हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

Who is Anmol Bishnoi
लॉरेंस के छोटे भाई के गुनाहों की बड़ी है लिस्ट... जानिए कौन है अनमोल! 
Lawrence Bishnoi who is currently lodged in the Sabarmati jail (File Photo: PTI)
अब क्या होगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का? कनाडा में आतंकी संगठन घोषित होने का क्या असर 
सिद्धू मूसेवाला की 29 मई, 2022 को हत्या कर दी गई थी. गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपराध की जिम्मेदारी ली थी.
'सिद्धू मूसेवाला की गलतियां माफी के लायक नहीं थीं, इसलिए हत्या की...', इंटरव्यू में बोला गोल्डी बराड़ 
Sidhu Moose Wala's docuementary released by BBC
परिवार की नामंजूरी के बावजूद रिलीज हुई सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री, पिता ने जताई नाराजगी 
सिद्धू मूसेवाला- फाइल फोटो
सिद्धू मूसेवाला पर डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ पिता बलकौर सिंह ने DGP से की शिकायत, रोक लगाने की मांग 

गाने में दिखाई दिए बड़े हथियार
सिंगर के ज्यादातर गानों में पहले से ही बड़े-बड़े हथियारों का इस्तेमाल किसी न किसी तरह से होता आया है. अब इस गाने में भी बडे़ से बरगद के पेड़ पर बड़ी-बड़ी बंदूकें लटकी हुई दिखाई हैं. सिद्धू मूसेवाला  के गानों का ये ट्रेंड बन चुका है कि ज्यादातर गानों में ट्रैक्टरों के साथ हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है. 

Advertisement

गाने में किया अपनी दादी का जिक्र
जानकारी के मुताबिक ये पहली बार है कि सिद्धू मूसेवाला ने पहली बार अपनी दादी जसवंत कौर को याद किया है. गीत के बोल हैं 'कोई नेड़े तेड़े नईं सी खब्बी खान जम्मेया, हो, अंबो जसवंती आले पोते नाल दा...' यानी जसवंत कौर के पोते जैसा आस-पास कोई लाल पैदा नहीं हुआ था. सिद्धू अपनी दादी के बहुत लाडले थे. दादी के कहने पर ही सिद्धू ने अपने बाल लंबे रखे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement