सिद्धू मूसेवाला की मौत के सालों बाद रिलीज हुआ उनका गाना 'बरोटा', पहली बार किया दादी का जिक्र, इमोशनल हुए फैंस

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को करीब साढ़े तीन साल हो गए हैं. मूसेवाला तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह आज भी अपने गानों से फैंस के दिलों में जिंदा हैं. मौत से पहले सिंगर ने इतने गाने रिकॉर्ड कर लिए थे कि आगे आने वाले कई सालों तक उनके फैंस अपने पसंदीदा सिंगर को सुनते रहेंगे. इस बीच उनका 'बरोटा' गाना रिलीज हो चुका है.

सिंगर सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर 'बरोटा' गाना रिलीज किया गया है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी दिखाई दिए हैं. उनकी आवाज ने एक बार फिर फैंस को इमोशनल कर दिया है.

गाने ने बना दिया रिकॉर्ड

सिद्धू मूसेवाला का 'बरोटा' गाना जैसे ही रिलीज हुआ, ये हर जगह ट्रेंड करने लग गया. खबर लिखे जाने तक करीब 5.17 मिनट के इस गाने को अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ यूट्यूब पर देख चुके हैं. 8 लाख से ज्यादा कमेंट और 10 लाख से ज्यादा लाइक उन्हें मिले हैं. उनकी मौत के बाद रिलीज हुए पिछले 11 गानों की तरह, लेटेस्ट ट्रैक भी तेजी से वायरल हुआ. अब बरोटा गाने के रिलीज के साथ ही ये संख्या बढ़कर 12 हो गई.

गाने में दिखाई दिए बड़े हथियार

सिंगर के ज्यादातर गानों में पहले से ही बड़े-बड़े हथियारों का इस्तेमाल किसी न किसी तरह से होता आया है. अब इस गाने में भी बडे़ से बरगद के पेड़ पर बड़ी-बड़ी बंदूकें लटकी हुई दिखाई हैं. सिद्धू मूसेवाला के गानों का ये ट्रेंड बन चुका है कि ज्यादातर गानों में ट्रैक्टरों के साथ हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है.

गाने में किया अपनी दादी का जिक्र

जानकारी के मुताबिक ये पहली बार है कि सिद्धू मूसेवाला ने पहली बार अपनी दादी जसवंत कौर को याद किया है. गीत के बोल हैं 'कोई नेड़े तेड़े नईं सी खब्बी खान जम्मेया, हो, अंबो जसवंती आले पोते नाल दा...' यानी जसवंत कौर के पोते जैसा आस-पास कोई लाल पैदा नहीं हुआ था. सिद्धू अपनी दादी के बहुत लाडले थे. दादी के कहने पर ही सिद्धू ने अपने बाल लंबे रखे थे.

