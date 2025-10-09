scorecardresearch
 

ISI समर्थित बब्बर खालसा आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़... पंजाब में पकड़े गए दो आतंकी, विस्फोटक और रिमोट कंट्रोल भी मिला

जालंधर में पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने पाकिस्तान समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में दो आतंकी गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से 2.5 किलोग्राम आईईडी/आरडीएक्स व रिमोट कंट्रोल मिला है.

आतंकियों के पास विस्फोटक और रिमोट कंट्रोल बरामद. (Photo: ITG)
आतंकियों के पास विस्फोटक और रिमोट कंट्रोल बरामद. (Photo: ITG)

जालंधर में पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकियों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक आतंकी मॉड्यूल को धर-दबोचा. पुलिस का कहना है कि इस पूरे मॉड्यूल के पीछे ब्रिटेन स्थित हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमराई थे. इसका नेतृत्व बीकेआई का सरगना हरविंदर सिंह रिंदा कर रहा था. 

पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दो आतंकियों गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 2.5 किलो आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस)/आरडीएक्स और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह आईईडी एक टारगेटेड हमले में इस्तेमाल होने वाला था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने समय रहते यह कार्रवाई की.

जांच में सामने आया कि यह मॉड्यूल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव था और पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रायोजित था. ब्रिटेन स्थित हैंडलरों और बीकेआई के शीर्ष नेतृत्व ने स्थानीय आतंकियों के माध्यम से पंजाब में डर और आतंक फैलाने की तैयारी कर रखी थी. बरामद IED और रिमोट कंट्रोल से साफ है कि आतंकी किसी हमले की फिराक में थे.

यह भी पढ़ें: MP में दिल्ली पुलिस का एक्शन: बब्बर खालसा का आतंकी आकाशदीप सिंह उर्फ बाज़ गिरफ्तार, थाने पर ग्रेनेड हमले में था शामिल

एसएसओसी अमृतसर में यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है. पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कार्रवाई पंजाब में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान समर्थित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी और संगठित अपराध नेटवर्क को समाप्त करने के अपने मिशन पर अडिग है. सुरक्षा एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क पर पैनी नजर रख रही हैं. बरामद IED और रिमोट कंट्रोल की जांच से अब यह पता लगाया जाएगा कि आतंकियों की योजना कितनी व्यापक थी और किन संभावित लक्ष्यों को निशाना बनाया जाना था.

रिपोर्ट: देविंदर कुमार
