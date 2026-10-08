घर में अकेले थे पादरी, अचानक घुसे हमलावर और कर दिया जानलेवा हमला, घटना CCTV में कैद

बटाला के गांधी कैंप इलाके में दिनदहाड़े हुई हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. यहां रहने वाले पादरी बलविंदर पाल उर्फ लाडी पर उनके घर में घुसकर तेजधार हथियार से हमला किया गया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि बलविंदर पाल अपने घर में ही चर्च चलाते थे. वह पादरी के तौर पर लोगों से जुड़े हुए थे. रिश्तेदारों के मुताबिक वह घर में अकेले रहते थे और वहीं चर्च चलाते थे. घटना के बाद परिवार के लोग उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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मृतक के रिश्तेदारों के मुताबिक आज सुबह कुछ लोग बलविंदर पाल के घर में घुस आए. इसके बाद उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया. हमले के बाद बलविंदर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. मोहल्ले में हुई इस घटना से आसपास के लोगों में भी हलचल मच गई. घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मोहल्ले में हुई वारदात से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं.

भतीजे ने कहा, किसी से दुश्मनी नहीं थी

मृतक बलविंदर पाल के भतीजे सनी ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. परिवार के मुताबिक बलविंदर पाल घर में अकेले रहते थे और वहीं चर्च चलाते थे. परिवार की ओर से बताया गया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बलविंदर पाल को किसी तरह की धमकी या विवाद का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में घर में घुसकर हुए हमले और हत्या की वजह को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. सिविल लाइन थाना के हेड लखविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें गांधी कैंप निवासी पादरी बलविंदर पाल लाडी पर हमला होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस को जानकारी मिली कि हमले में गंभीर रूप से घायल बलविंदर पाल की मौत हो गई है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है.

पुलिस ने मृतक के परिवार वालों के बयान के आधार पर गांधी कैंप निवासी नरेश के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. वहीं सामने आए CCTV वीडियो को भी मामले की जांच में देखा जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बलविंदर पाल पर हमला किस तरह हुआ और घटना के पीछे क्या वजह थी.

हत्या के पीछे क्या वजह, जांच में जुटी पुलिस

पादरी बलविंदर पाल की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर घर में घुसकर उन पर हमला क्यों किया गया. परिवार की ओर से बताया गया है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी. फिलहाल पुलिस ने परिवार के बयानों के आधार पर नरेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है. गांधी कैंप में हुई इस वारदात ने इलाके में चर्चा बढ़ा दी है. एक पादरी की उसके घर में घुसकर हत्या किए जाने के बाद परिवार और आसपास के लोग घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस की जांच के बाद ही हत्या की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की तस्वीर साफ हो सकेगी.

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