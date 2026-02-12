'थोड़ा तो अपना काम करो भाई...', जब पत्रकारों से बोले राहुल गांधी, बिगड़े भी

संसद के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक पत्रकार पर बिगड़ गए. जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन (प्रिविलेज मोशन) प्रस्ताव ला सकती है तो राहुल ने कहा कि क्या आप लोगों को 'कोड-वर्ड' दिया जाता है. राहुल ने कहा कि कल का कोर्ड वर्ड 'ऑथेंटिकेट' था, और आज का 'प्रिविलेज मोशन' है.

और पढ़ें

बता दें कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का मन बना रही थी. राहुल गांधी ने एक दिन पहले लोकसभा में बजट पर बोलते हुए एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया था. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम लेकर भी आरोप लगाए थे. सरकार का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं. इसके बाद सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था. हालांकि बाद में सरकार ने अब अपना फैसला बदल लिया. सरकार अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी.

गुरुवार को संसद के मकर द्वार के बाहर राहुल गांधी से इसी से जुड़ा सवाल पत्रकार पूछ रहे थे. तभी राहुल बिगड़ गए.

राहुल गांधी ने कहा, "क्या यही कोड वर्ड आप लोगों को आज दिया गया है? कल यह 'ऑथेंटिकेट' था, और आज यह 'प्रिविलेज मोशन' है."

Advertisement

राहुल गांधी ने कहा कि ,"थोड़ा तो अपना काम करो भाई."

#WATCH दिल्ली | अपने खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए जाने के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा, "क्या यही कोड वर्ड आप (मीडिया) लोगों को आज दिया गया है? कल यह 'ऑथेंटिकेट' था, और आज यह 'प्रिविलेज मोशन' है।" pic.twitter.com/Rvjs5LEWI1 — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 12, 2026

'ऑथेंटिकेट' शब्द कैसे आया?

बुधवार को 'ऑथेंटिकेट'शब्द चलन में तब आया जब उन्होंने सदन में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. राहुल ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देश के हितों का समझौता हुआ है, भारत माता को बेच दिया गया, किसानों के हित कुचले गए, ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता हुआ है.

राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइलों का जिक्र किया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी पर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें जेल क्यों नहीं हुई.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों को ऑथेंटिकेट करना होगा, यानी कि सत्यापित करना होगा. बिना सबूत के सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता. इस पर राहुल गांधी ने तुरंत जवाब दिया, "ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, दे रहा हूं सब."

इससे पहले संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि राहुल गांधी को आरोप लगाने से पहले ऑथेंटिकेट करना चाहिए.

---- समाप्त ----