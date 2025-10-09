जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और DSP संदीपन की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी के बाद अब सस्पेंड भी हुए

सिंगापुर में सिंगर जुबीन गर्ग (52) की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. असम पुलिस सेवा (APS) के अधिकारी संदीपन, जुबीन के साथ सिंगापुर गए थे और कथित तौर पर सिंगर के अंतिम क्षणों में यॉट पर मौजूद थे. जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी.

संदीपन गर्ग कामरूप जिले के पुलिस उपाधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) पद पर तैनात थे. उन्हें गुवाहाटी स्थित सीआईडी ​​ऑफिस में बुधवार को गिरफ्तार किया गया, जहां वह पिछले कुछ दिनों से पूछताछ के लिए जा रहे थे. संदीपन को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं जैसे- हत्या, आपराधिक हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मृत्यु का कारण बनने के तहत उनकी गिरफ्तार हुई है.

जुबीन गर्ग मौत मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां

पिछले हफ्ते, जुबीन के साथ सिंगापुर यात्रा में शामिल दो और लोगों, शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. ये दोनों​ सिंगर जुबीन गर्ग के साथ को-म्यूजि​शियन के तौर पर काम करते थे. इन तीनों के साथ, जुबीन की मौत के संबंध में दर्ज मामले में मुख्य आरोपी- नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत के आरोपों के तहत दर्ज मामले की जांच कर रही है.

एसआईटी इस मामले में असम एसोसिएशन सिंगापुर के सदस्य रूपकमल कलिता से भी पूछताछ कर रही है, जि​न्होंने कथित तौर पर इस यॉट आउटिंग का पूरा प्रोग्राम बनाया था. कलिता, सिंगापुर एसोसिएशन के सात अन्य सदस्यों के साथ, एसआईटी द्वारा जारी समन के जवाब में गुवाहाटी पहुंचे हैं. जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संदीपन गायक के साथ सिंगापुर यात्रा पर क्यों गए थे. उन्होंने कहा, 'संदीपन ने जुबीन के साथ सिंगापुर जाने की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि वह पहले कभी विदेश नहीं गए थे.'

संदीपन की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं जुबीन की पत्नी?

गरिमा ने कहा कि उन्हें पता है कि संदीपन को तलब किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. जुबीन की पत्नी ने कहा, 'हो सकता है कि उनके बयानों से एसआईटी को कोई सुराग मिला हो. जांच प्रक्रिया जारी है और मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकती.' गरिमा ने जुबीन और संदीपन के बीच के रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि सिंगर को अपने चचेरे भाई पर 'हमेशा गर्व' होता था. संदीपन हाल ही में असम पुलिस में भर्ती हुए थे और इससे पहले मॉडलिंग और एक्टिंग करते थे.

गरिमा ने कहा, 'संदीपन ने हमारे साथ 3-4 मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए, वह अच्छा था... जुबीन हमेशा नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते थे. और चूंकि संदीपन उनका चचेरा भाई था, इसलिए जुबीन हमेशा उससे प्यार करते थे और जब उसका चयन एपीएस में हुआ, तो जुबीन को उस पर गर्व हुआ था. जुबीन अक्सर संदीपन के बारे में अपने दोस्तों और परिवार के सामने शेखी बघारते थे और उसे परिवार में सबसे लंबा और सुंदर कहते थे.'

