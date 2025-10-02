आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या या लापरवाही से मौत... दो करीबियों की गिरफ्तारी से सुलझेगी जुबीन की डेथ मिस्ट्री!

Zubeen Garg Mysterious Death Case: असम की आवाज़ यानी जुबीन गर्ग की मौत के 12 दिन बाद पहले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. जिनमें एक जुबीन गर्ग का मैनेजर था और दूसरा सिंगापुर में हुए नार्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल का आयोजक. इन दोनों को दिल्ली और गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया. जुबीन गर्ग की पत्नी ने इस मामले में जो FIR दर्ज कराई है, उसमें भी इन दोनों लोगों के नाम शामिल हैं. इस दौरान असम पुलिस ने दस काबिल अफसरों के साथ एक एसआईटी की टीम गठित की है.

19 सितंबर 2025

इसी दिन सिंगापुर में वो वीडियो शूट किया गया था, जिसमें असम की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले सिंगर जुबीन गर्ग आखिरी बार जिंदा नजर आ रहे थे. वीडियो उस वक्त का है, जब जुबीन गर्ग एक यॉट यानि नाव से पानी में छलांग मारते हैं. उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ देर पानी में रहने के बाद जुबीन पानी में तैर रहे एक ट्यूब को पकड़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन वो पकड़ नहीं पाते और पानी में ही गिर जाते हैं. कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानों वो बेजान से पानी के ऊपर पड़े हुए हैं. जिस वक्त जुबीन इस यॉट से पानी में तैराकी के लिए उतरे थे, तब वहां जुबीन के उस आखिरी पल के गवाह काफी लोग थे. उस वीडियो के आगे भी बहुत कुछ होता है. लेकिन क्या होता है ये नहीं पता.

जवाब मांगते कई सवाल

उन आखिरी पलों में जुबीन के साथ क्या कुछ हुआ? उन्हें बचाने के लिए क्या किया गया? वो पानी में किसकी मर्जी से उतरे? क्या वो पानी में खुद उतरना नहीं चाहते थे? और क्या जुबीन को पानी और आग से फोबिया था? यही वो सवाल हैं, जिनके जवाब पूरे असम के साथ साथ खुद जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया जानना चाहती हैं.

सीआईडी जांच की मांग

गरिमा सैकिया गर्ग को लगता है कि उस आखिरी पल में जो 10-12 लोग उस यॉट या नाव पर थे, उन सबसे पूछताछ होनी चाहिए. वो सभी एक तरह से शक के घेरे में आते हैं. इनमें जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर में 19,20 और 21 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंता का नाम भी शामिल है. 28 सितंबर को जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने एक ईमेल के जरिए सीआईडी को जुबीन की मौत की जांच करने के लिए शिकायत भेजी थी. इस शिकायत पत्र पर गरिमा के अलावा उनकी बहन और चाचा के भी दस्तखत हैं.

जांच के लिए एसआईटी का गठन

गरिमा सैकिया की इसी शिकायत के बाद असम के डीजीपी ने सीआईडी की 10 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है. जो जुबीन गर्ग की मौत की जांच करेगी. जुबीन की मौत को लेकर असम के अलग अलग इलाकों में जो 60 एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो सभी मामले भी अब सीआईडी के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ही देखेगी.

आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस

एसआईटी ने केस दर्ज करते ही सबसे पहले जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंता समेत 10 लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें 6 अक्टूबर से पहले सीआईडी के सामने हाजिर होने को कहा है. इतना ही नही सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानू महंता के नाम लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया ताकि अगर वो सिंगापुर में हो तो वहां से कहीं और ना भाग सकें. लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

एयरपोर्ट से श्यामकानू महंता की गिरफ्तारी

जुबीन गर्ग की रहस्यमयी या संदिग्ध मौत को लेकर पहली दो गिरफ्तारी मंगलवार देर रात और बुधवार सुबह को हुई. सिंगापुर में जिस नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जुबीन सिंगापुर गए थे उसके ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंता को मंगलवार देर रात दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो सिंगापुर से भारत लौट आया.

सिद्धार्थ शर्मा गुरुग्राम में गिरफ्तार

मंहता की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम में एक टोल प्लाजा के करीब से उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वो राजस्थान से लौट रहे थे. बाद में दोनों को एक ही फ्लाइट से दिल्ली से गुवाहाटी ले जाया गया. जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने शर्मा और महंता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

FIR में तीन अहम धाराएं

सीआईडी ने जुबीन गर्ग की मौत को लेकर जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें तीन धाराएं सबसे अहम हैं. क्रिमिनल कॉंसपिरेसी यानि आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से हुई मौत. एफआईआर और इन धाराओं के साथ ऑर्गेनाइजर और मैनेजर को सीआईडी गिरफ्तार भी कर चुकी है.

सिंगापुर में हुआ पोस्टमार्टम

पर सवाल ये है कि क्या सीआईडी इस केस को उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी? क्या जुर्म साबित होने पर आरोपियों को वो असम में ही सजा दिला पाएगी? ऐसा लगता नहीं है. इसकी वजह है जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी. एफआईआर सिंगापुर में ही दर्ज है. पोस्टमॉर्टम भी सिंगापुर में हुआ है.

अगर साजिश निकली तो...

अब अगर कल को ये पता चलता है कि जुबीन की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई यानि ये एक हादसा नहीं था बल्कि साजिश थी तो फिर कानून ये कहता है कि जहां जुर्म हुआ हो मुकदमा भी वहीं चलेगा और सजा भी वहीं दी जाएगी. यानि केस दर्ज करने के वाबजूद असम पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी.

CID के पास हैं दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट

सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल पीटीई लिमिटेड ने जुबीन गर्ग का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है. 20 सितंबर यानि जुबीन की मौत के अगले दिन जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट में मौत की जो वजह लिखि है, वो है ड्रोउनिंग. यानि पानी में डूब कर हुई मौत है. हालाकि जुबीन की मौत को लेकर जो डिटेल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में है, वो फिलहाल सामने नहीं आ पाई है. सिंगापुर के अलावा गुवाहाटी में भी जुबीन गर्ग का दूसरी बार पोस्टमॉर्टन हुआ था. वो रिपोर्ट भी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक ये दोनों रिपोर्ट सीआईडी के पास हैं.

जुबीन की पत्नी ने उठाए सवाल

अब सवाल है कि आखिर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं. तो इसकी एक वजह है. गरिमा सैकिया के मुताबिक, जुबीन आग और पानी के नजदीक नहीं जाते थे. आग या पानी के करीब जाने से कई बार उन्हें दौरे पड़ने लगते थे. और ये बात जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और ऑर्गेनाइजर महंता को मालूम थी. इसके बावजूद इन लोगों ने जुबीन को पानी में उतरने क्यों दिया? जब पानी में ही जुबीन की तबियत बिगड़ गई तब फौरन उन्हें मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई? यॉट पर मौजूद बाकी लोगों ने जुबीन को बचाने के लिए क्या किया?

गरिमा ने जताया ये शक..

जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया ने इस बात का भी खुलासा किया कि सिंगापुर जाने के बाद वो लगातार फोन पर जुबीन के संपर्क में थी. दोनों के बीच आखिरी बातचीत 18 सिंतबर की रात को हुई थी. लेकिन तब जुबीन ने ये नहीं बताया था कि अगले दिन यानि 19 सितंबर को वो तैराकी या स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाले हैं. जबकि वो उन्हें हर बात बताते थे. गरिमा को शक है कि तैराकी के लिए जाने का प्लान 19 सितंबर को अचानक बनाया गया था. गरिमा सैकिया ने ये भी कहा कि इन दिनों जुबीन अपने कई म्यूजिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. और वो सिंगापुर में उस फेस्टिवल में शायद जाना भी नहीं चाहते थे. लेकिन फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर महंता, जुबीन के पुराने दोस्त थे. लिहाजा, महंता की मदद के लिए वो जाने को राजी हो गए.

सीबीआई को सौंपी जा सकती है जांच!

असम सरकार को भी ये पता है कि जुबीन की मौत के बाद से पूरे असम में जुबीन को लेकर जो जज्बात हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसीलिए खुद मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि अगर सीआईडी की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची या ऐसा लगा कि जांच में कुछ अड़चन आ रही है तो वो जुबीन की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने से भी नहीं हिचकिचाएंगे.

लाखों लोगों ने जुबीन को दी आखिरी विदाई

इस बीच बुधवार को असम के जोरहाट में जुबीन गर्ग की तेरहवीं का आयोजन हुआ. जुबीन ने अपना सफर जोरहाट से ही शुरु किया था. जोरहाट स्टेडियम में इस मौके पर उनके हजारों चाहने वाले मौजूद थे. इससे पहले हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी असम की इस आवाज को लाखों लोग आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए थे. ऐसा जनसैलाब उमड़ा था जो इससे पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था.

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भीड़

लिमिका बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, किसी के आखिरी सफर में उमड़ी ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भीड़ थी. तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुरई, ईरान के पहले धार्मिक नेता आयातुल्लाह खुमैनी और ईरान के ही जनरल कासिम सुलेमानी के बाद जुबीन गर्ग के आखिरी सफर में सबसे ज्यादा लोग शामिल हुए.

(गुवाहाटी से हृजॉय दास कानूनगो का इनपुट)

---- समाप्त ----