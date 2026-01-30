बंगाल Wow! Momo अग्निकांड में दो कर्मचारी गिरफ्तार, कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

कोलकाता के पास दक्षिण 24 परगना जिले के आनंदपुर इलाके में हुए भीषण गोदाम अग्निकांड के मामले में पुलिस ने फास्ट फूड चेन 'Wow! Momo' के दो कर्मचारियों मनोरंजन शीत और राजा चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है. दोनों को शुक्रवार को बरुईपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

और पढ़ें

इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. अधिकारियों ने जली हुई इमारतों से 13 और शव बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, अब भी 28 लोग लापता हैं, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि घटनास्थल पर जांच एजेंसियां मलबे की तलाशी ले रही हैं.

यह भीषण अग्निकांड 26 जनवरी को तड़के करीब 3 बजे आनंदपुर इलाके में हुआ. आग इतनी भयावह थी कि 'Wow! Momo' के दो गोदाम और एक निर्माण इकाई पूरी तरह जलकर खाक हो गए. आग की चपेट में आने से कई मजदूर अंदर ही फंस गए. घटनास्थल से श्रमिकों के जले हुए शव बरामद किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और मुआवजे का ऐलान किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कोलकाता में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता... की आगजनी और तोड़फोड़, तेज म्यूजिक को लेकर हुआ बवाल

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी बयान में कहा गया, 'पश्चिम बंगाल के आनंदपुर में हुई हालिया अग्नि दुर्घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. वहीं, हादसे में घायल लोगों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है.

---- समाप्त ----