उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम, राजधानी, दुरंतो, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी घंटों लेट, देखें लिस्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है. कम विजिबिलिटी के चलते सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित. (Photo: PTI)

दिल्ली-एनसीआर में ठंड और घने कोहरे का सितम जारी है. वायु प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. आनंद विहार (410), जहांगीरपुरी (417), रोहिणी (409), नरेला (413) और विवेक विहार (424) जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब बने हुए हैं. 

अशोक विहार (392), बवाना (404), बुराड़ी (347), चांदनी चौक (382), द्वारका (362), आईटीओ  (379), मंदिर मार्ग (270), मुंडका (375), ओखला (375), पटपड़गंज (375), पंजाबी बाग (361), आर.के. पुरम (363), सोनिया विहार (370) और वजीरपुर (397) इलाकों में भी वायु प्रदूषण का प्रकोप रहा. एक तरफ जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, तो दूसरी ओर उत्तर भारतीय राज्यों में घने कोहरे ने सड़क और रेल यातायात पर ब्रेक लगा दिया है.

सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन

विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण शनिवार सुबह राजधानी दिल्ली में सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, जबकि रेलवे परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. कोहरे के चलते शनिवार को भी दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) से गुजरने वाली दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट रहीं. नई दिल्ली-सियालदह राजधानी और नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी 12-12 घंटे देरी से चलीं, जबकि कई अन्य ट्रेनें 4 से 11 घंटे तक लेट रहीं. 

रेलवे स्टेशनों पर कड़ाके की ठंड में यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है और ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के लिए समय पर गंतव्य तक पहुंचना चुनौती बन गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरा और ठंड से राहत की उम्मीद कम है, ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली देर से चल रही ट्रेनों की लिस्ट:

12314 नई दिल्ली-सियालदह राजधानी: 12 घंटे लेट
12306 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस: 12 घंटे लेट
12310 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस: 10:30 घंटे लेट
22812 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस: 4 घंटे 40 मिनट लेट
12394 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस: 9:30 घंटे लेट
12802 आनंद विहार-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
22362 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट
12392 नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस: 3 घंटे लेट
22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
12988 अजमेर-सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट
09344 डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट
09045 उधना-पटना स्पेशल एक्सप्रेस: 8:30 घंटे लेट
14223 राजगीर-वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट
13201 राजगीर-लोकमान्य तिलक मुंबई जनता एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
03252 बैंगलोर-दानापुर स्पेशल फेयर एक्सप्रेस: 11 घंटे लेट
22361 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस: 9 घंटे लेट
14619 अगरतला-फिरोजपुर कैंट त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस: 7 घंटे लेट
12260 बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस: 5 घंटे लेट
12875 नीलांचल एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
19483 अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस: डेढ़ घंटे लेट
12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस: 3 घंटे लेट
15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल: 5 घंटे लेट
20802 नई दिल्ली-इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट
12370 देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस: 6 घंटे लेट

