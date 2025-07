क्या है कश्मीर के महादेव पहाड़ का धार्मिक महत्व, जहां हुआ पहलगाम में रक्त बहाने वाले 'राक्षसों' का वध

कश्मीरी इतिहासकार पीर हसन शाह बताते हैं कि हिंदुओं के लिए यह जगह पवित्र है. चोटी पर एक प्राचीन ग्लेशियर है जो साल भर जमा रहता है. लोग वहां से बर्फ लाते थे और श्रीनगर की सड़कों पर बेचते थे. सावन पूर्णिमा पर पंडित इस स्थल पर तीर्थयात्रा करते थे.

Rising over 13,000 feet above sea level, Mahadev Peak is the highest point in Srinagar and a revered landmark in Kashmiri tradition. (Image for representation/PTI)