Weather Updates: यूपी से बिहार तक गर्मी से अभी नहीं राहत, देश के इन हिस्सों में लू की चेतावनी, मौसम पर जानें IMD की भविष्यवाणी

Today Weather Forecast: देश भर में जून के महीने में गर्मी अपना तेवर दिखा रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. वहीं, भीषण गर्मी और बढ़ते पारे के साथ कई राज्यों में लू यानी हीटवेव (Heat Wave) की स्थिति बनी हुई है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अभी कुछ दिन लू से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है.

मौसम विभाग ने जानकारी दी कि देश के उत्तर-पश्चिम और मध्य हिस्से फिर से लू की चपेट में आ गए हैं. कई राज्यों के शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है. राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, विदर्भ, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अगले दो से तीन दिन तक लू (Heat Wave) चलने की आशंका है.

दिल्ली के मौसम की जानकारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है. वहीं, IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 10 जून तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना रह सकता है. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले चार से पांच दिनों में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है, लिहाजा तापमान में और वृद्धि हो सकती है. 10 जून तक दिल्ली में आंधी-बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी.

अपने शहर का मौसम जानने के लिए यहां क्लिक करें...



IMD ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 5-6 जून को राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 30-40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है.

iii) Heat Wave Conditions in isolated pockets over Northwest & Central India during next 2-3 days. pic.twitter.com/RnvXxdWmUk