Weather Update: पंजाब-हरियाणा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, जानें आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Update Today, 6 August 2022 Weather Today: देश के कई राज्यों में मॉनसून अपने दूसरे फेज में पहुंच चुका है. केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है. वहीं, उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है. दिल्ली से लेकर यूपी तक और पंजाब से लेकर राजस्थान तक बीते दिन यानी शुक्रवार को झमाझम बारिश देखने को मिली. जिसके बाद राजधानी में मौसम सुहावना है. IMD ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में 5 से 9 अगस्त के बीच भारी बारिश की आशंका जताई है.

मौसम विभाग के ट्वीट के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान में 08 और 09 अगस्त को जबकि पश्चिमी राजस्थान में 7 से 9 अगस्त, के दौरान बहुत भारी वर्षा की संभावना है. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा. दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि दिन के समय मध्यम बारिश हो सकती है.

जानिए अपने शहर के मौसम का हाल

प्रमुख शहरों का तापमान

इन जगहों पर भी होगी अच्छी-खासी बारिश

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और केरल में 6 से 9 अगस्त के दौरान जबकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 8 अगस्त को तेज बारिश होने की संभावना है.

वहीं, पूर्वी उत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 7 तक बारिश होने आसार हैं. इसके अलावा 8 से 9 अगस्त को ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है.

 Isolated extremely heavy rainfall also likely over Odisha on 08th & 09th August, 2022.

o Fairly widespread/widespread rainfall with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning very likely over Himachal Pradesh, West Uttar Pradesh and Uttarakhand during 05th-07th; 9/10