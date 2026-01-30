दिल्ली में बारिश, ठंड और तूफान के साथ होगी फरवरी की शुरुआत, अगले 4 दिन के लिए आया ये अलर्ट

देश की राजधानी दिल्ली में अब ठंड और बारिश का दौर फिर से शुरू होने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि फरवरी की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हो सकती है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 31 जनवरी से 3 फरवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे मौसम सुहाना तो होगा लेकिन ठंडा रहेगा.

IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 4 दिनों (31 जनवरी से 3 फरवरी तक) दिल्ली में 31 जनवरी (शनिवार) को सुबह कई जगहों पर मध्यम कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाएगा. जबकि दोपहर और शाम तक आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर शुरू होगा और फिर रात में बहुत हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

आइए जानते हैं अगले 4 दिन कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

31 जनवरी (शनिवार): सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा जबकि शाम के वक्त गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. तापमान की बात करें को न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है.

1 फरवरी (रविवार): पूरा दिन आमतौर पर बादलों वाला रहेगा. सुबह से दोपहर तक और फिर शाम को हल्की से बहुत हल्की बारिश के एक-दो दौर आ सकते हैं. गरज-चमक, बिजली और 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलेंगी. तापमान न्यूनतम 11-13 डिग्री और अधिकतम 17-19 डिग्री रहेगा.

2 फरवरी (सोमवार): आसमान बादलों से ढका रहेगा.दिन में हल्की से बहुत हल्की बारिश के एक-दो स्पेल हो सकते हैं. गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी. तापमान न्यूनतम 11-13 डिग्री और अधिकतम 17-19 डिग्री के बीच रहेगा.

3 फरवरी (मंगलवार): आसमान बादलों वाला रहेगा. सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है. बारिश की संभावना कम है, लेकिन ठंड बनी रहेगी. तापमान न्यूनतम 11-13 डिग्री और अधिकतम 17-19 डिग्री रहेगा.

IMD के मुताबिक, दिल्ली के मौसम में यह सब बदलाव एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की वजह से हो रहा है, जो 30 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा. इससे हिमालयी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी. दिल्ली में बारिश हल्की रहेगी, लेकिन गरज और तेज हवाओं से सावधान रहना होगा.

IMD की ओर से पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि जनवरी में दिल्ली में असामान्य रूप से ज्यादा बारिश हुई है. अब फरवरी की शुरुआत भी गीली और ठंडी होगी. न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है.

