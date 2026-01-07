scorecardresearch
 
आ गई दिल्ली वाली असली सर्दी...नॉर्थ में बर्फीली हवाओं का सितम, गंगोत्री धाम में जमने लगा पानी, Photos

Cold Weather Today: देशभर के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जनवरी में दिल्ली की ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है. पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है.

बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत में बढ़ी ठिठुरन, अलाव का सहारा ले रहे लोग
बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत में बढ़ी ठिठुरन, अलाव का सहारा ले रहे लोग

देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.  तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली में सीजन का पहला कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया है. दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब और यूपी में भी सर्दी का यही हाल है. 

ठंड से कांप रही है देश की राजधानी दिल्ली
बर्फीली हवाओं ने दिल्लीवालों का जीना दुश्वार कर दिया है. जिस्म को चीरने वाली ठंडी हवा ने लोगों को घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया है. घर से बाहर वही निकल रहे हैं, जिनकी कोई ना कोई मजबूरी हो. दिल्ली में बीते दिन यानी 6 जनवरी को इस साल का पहला कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया और आज भी कोल्ड डे की स्थिति है.  मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया ये इस मौसम में सामान्य से 3.3 डिग्री कम है. पालम की बात करें तो अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो औसत से 5.7 डिग्री कम है. 

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, जब अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री से 6.4 डिग्री तक गिर जाए तो वो कोल्ड डे कहलाता है. दिल्ली के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7-8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. 

शीतलहर की वजह से यूपी में स्कूल बंद
उत्तर प्रदेश में भी भयंकर शीतलहर का प्रकोप है. शीतलहर की वजह से लखनऊ में कक्षा 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं. वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में ठंड की वजह से कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे.

अभी और बढ़ेगी ठंड! मौसम को लेकर अलर्ट
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अगले 2 दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. जबकि पूर्वी राजस्थान, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार के अलग-अलग इलाकों में कोल्ड डे (शीत दिवस) की स्थिति बन सकती है. अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में शीत लहर (कोल्ड वेव) चलने की संभावना है.

पहाड़ों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है. मनाली, कुल्लू और सोलांग घाटी में बर्फ ने रास्तों और पहाड़ियों को सफेद चादर से ढक दिया है. कश्मीर से लकेर उत्तराखंड तक जल स्रोत जम गए हैं.

सड़कों पर 4 फीट तक बर्फ की परत जम गई है. कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक ठंड का सितम जारी है. तापमान गिरने के कारण भागीरथी नदी का पानी जमने लगा है और पहाड़ी झरने बर्फ में बदलते नज़र आ रहे हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर के प्रकोप के बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं.

बात करें हिमाचल प्रदेश की तो- कुल्लू जिले की मशहूर सोलंग घाटी में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है. बर्फ गिरते ही सोलंग वैली पूरी तरह सफ़ेद चादर में लिपटी नजर आई. बर्फबारी से सोलंग घाटी की खूबसूरती और बढ़ गई है.

कश्मीर के मुगल रोड पर ताज़ा बर्फबारी के बाद करीब चार इंच तक बर्फ जम गई है. जिसके बाद बर्फ स्नो क्लीयरेंस का काम जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी. जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों में तापमान माइनस 7 डिग्री तक गिरने की संभावना है. वहीं, श्रीनगर की डल झील भी जमनी शुरू हो गई है.
 

