Weather Forecast Updates: दिल्ली-एनसीआर में छाए बादल, शाम तक धूल भरी आंधी की भी संभावना

Weather Forecast Updates: पिछले कुछ दिनो से देश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ती जा रही है. हालांकि, राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिन पहले दिल्ली में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया था. आज भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छा गए हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज शाम तक राज्य में धूल भरी आंधी और तूफान आने की भी संभावनाएं हैं.

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 घंटों के दौरान हरियाणा के कुरुक्षेत्र, बरवाला, राजौंद, कैथल, असंध, यमुनानगर, करनाल में बारिश की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश के शामली, सहारनपुर, देवबंद और उसके आसपास क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार हैं. साथ ही विभाग के अनुसार, पिछले 2 घंटों के राजस्थान के सिद्धमुख के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

20/04/2021: 09:30 IST; Light rain would occur over and adjoining places of Kurukshetra, Barwala, Rajound, Kaithal, Assandh, Yamunanagar, Karnal (Haryana) and Shamli, Saharanpur, Deoband (U.P)during the next 2 hours.