Weather Forecast Live Updates: पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी जारी रहेगी बारिश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Forecast Live Updates: मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में, जम्मू में आज गरज के साथ बिजली और बारिश के आसार बने हुए हैं. आज पश्चिमी राजस्थान में भी गरज और बिजली की संभावना जताई गई है. आइए जानते हैं देशभर में आज कैसा मौसम रहेगा, कहां कितना दर्ज होगा तापमान.

Current Districtwise and Stationwise nowcast at 1030IST today (For details, kindly visit: https://t.co/w8q0AaMm0I ) If you observe any severe weather, report us at: https://t.co/5Mp3RKfD4y pic.twitter.com/sUZDUBciEa

जानिए 4 महानगरों में आज कैसा रहेगा तापमान:

मौसम विभाग के अनुसार, आज भारत के 4 महानगरों में कुछ ऐसा रहेगा न्यूनतम और अधिकतम तापमान.

दिल्ली: न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मुंबई: न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कोलकाता: न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

चेन्नई: न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

20-21 अप्रैल के बीच कई जगह ओलावृष्टि की संभावना:

मौसम विभाग के अनसार, 20 और 21 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में और 21 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है. 20 अप्रैल को राजस्थान में भी डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी के चलने की संभावना जताई जा रही है.

20 और 21 अप्रैल में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ओलावृष्टि की भी संभावना है.

अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है, साथ ही साथ आज अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान है.

