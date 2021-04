Weather Forecast Live Updates: अगले 1 घंटे में UP से लेकर राजस्थान तक इन जगहों पर हो सकती है बारिश, जानिए मौसम का हाल

Weather Forecast Live Updates: मौसम विभाग के अनुसार, अगले 1 घंटे में राजौंद, आसनध, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, सफीदों, पानीपत, गोहाना (हरियाणा) के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. पिलानी, झुंझुनू (राजस्थान), हाथरस, इगलास, एटा, सादाबाद, कासगंज (U.P) में भी बारिश जैसी स्थिति बनी रहेगी.

मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिसार, बरवाला, नरवाना, जींद, तोशाम, भिवानी, महम, राजौंद, असंध, कैथल, चरखी-दादरी, रोहतक (हरियाणा) के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की तीव्रता वाली बारिश हो सकती है. आइए जानते हैं देशभर में आज कैसा मौसम रहेगा, कहां कितना दर्ज होगा तापमान.

17/04/2021: 09:00 IST; Light intensity rain would occur over isolated places of Rajound, Aasandh, Kaithal, Kurukshetra, Karnal, Safidon, Panipat, Gohana (Haryana) during the next 2 hours.