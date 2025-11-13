scorecardresearch
 

Feedback

12 राज्यों में SIR जारी, 10 दिन में बांटे 42 करोड़ से ज्यादा फॉर्म, जल्द पूरा होगा अभियान

देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में बड़ी सफलता मिली है. अभियान के पहले 10 दिनों से पहले ही 42 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं के घर तक पहुंचा दिए गए हैं. एक राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश ने तो शत प्रतिशत वितरण का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है. निर्वाचन आयोग ने अगले तीन से पांच दिनों में पूरा लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद जताई है.

Advertisement
X
12 राज्यों में जल्द होगा एसआईआर अभियान. (PTI Photo)
12 राज्यों में जल्द होगा एसआईआर अभियान. (PTI Photo)

देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दसवें दिन से पहले ही 42 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं के घरों तक पहुंचा दिए गए हैं. एक राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश ने 100 प्रतिशत फॉर्म वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, गुजरात में 94.27%, पुदुच्चेरी में 93.41% और पश्चिम बंगाल में 93.22% मतदाताओं के घरों तक गणना फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं. इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 89.81%, राजस्थान में 86.82%, तमिलनाडु में 81.37% मतदाताओं के घरों तक बूथ लेवल अफसर फॉर्म पहुंच चुके हैं.

UP और MP में फॉर्म वितरण की स्थिति

वहीं, उत्तर प्रदेश में 79.89%, छत्तीसगढ़ में 78.41%, मध्य प्रदेश में 74.41% और केरल में सबसे कम 62.50% मतदाताओं के घर तक बीएलओ गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Aadhar card
SIR में कटेंगे 34 लाख वोटर्स के नाम, पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड पर UIDAI ने EC को ऐसा क्या बता दिया? 
निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ मिलकर की समीक्षा (Photo: ITG)
एक राउंड में 14 EVM, रैंडमाइजेशन... बिहार में कल 46 केंद्रों पर मतगणना की तैयारी 
Bihar election
EC की बिहार फर्स्ट पहल का कमाल, विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 67.13% मतदान 
Bihar Election Record: 66.9% Voting से टूटा ये रिकॉर्ड 
पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी
चुनाव आयोग देश में वोटर लिस्ट का शोधन पहली बार नहीं कर रहा: सुप्रीम कोर्ट 

जल्द पूरा होगा फॉर्म वितरण का काम

आयोग ने उम्मीद जताई है कि अगले तीन से पांच दिनों में, यानी अभियान के 15वें दिन से पहले ही 100% घरों तक फॉर्म पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा. इसके बाद भरे हुए फॉर्म वापस लेकर डाटा एंट्री का काम भी तेजी से आगे बढ़ेगा.

आयोग के मुताबिक, 2002 से 2004 की मतदाता सूची को आधार मानकर कुल 50 करोड़ 95 लाख 26 हजार 685 फॉर्म छापे गए थे, जिनमें से 42 करोड़ 18 लाख 16 हजार 210 फॉर्म मतदाताओं के घरों तक पहुंचा दिए गए हैं. अगले 20 दिनों में केवल 8 करोड़ 77 लाख 10 हजार 415 फॉर्म ही बांटने शेष हैं.

Advertisement

7 फरवरी को जारी होगी फाइनल लिस्ट

चार दिसंबर तक मतदाताओं के घरों तक फॉर्म पहुंचाने और भरे हुए फॉर्म वापस लाने की समय सीमा निर्धारित है. इसके पांच दिन बाद, यानी 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. जिन योग्य मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे, वे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर अपनी योग्यता के सबूत पेश कर सकते हैं. यदि वहां अपील खारिज हो जाती है, तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के पास भी अपील दाखिल की जा सकती है.

इन 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को फरवरी के पहले सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement