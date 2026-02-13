scorecardresearch
 
तमिलनाडु: सेलम में एक्टर विजय की रैली में शख्स की मौत, हीटस्ट्रोक से गई जान

तमिलनाडु के सेलम में आयोजित एक्टर विजय की रैली के दौरान एक दुखद घटना सामने आई. रैली में शामिल एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

सेलम में विजय की रैली के दौरान एक व्यक्ति की मौत (Photo: ITG)
तमिलनाडु के सेलम जिले में आयोजित एक राजनीतिक बैठक के दौरान एक 37 साल के युवक की अचानक मौत हो गई. मृतक की पहचान सुरज के रूप में हुई है, जो मूल रूप से महाराष्ट्र का निवासी था. वह कुछ समय से सेलम के सेव्वाइपेट्टई इलाके में रह रहा था और चांदी से जुड़े काम में लगा हुआ था.

स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार, विजय की पार्टी तमिलगा वेत्त्री कज़गम (टीवीके) ने सभा में सात से आठ हज़ार लोगों को बुला लिया. जबकि वहां कि अधिकतम लिमिट पांच हज़ार की थी. पार्टी ने बीमार लोगों को भी सभा में घुसने दिया.

जानकारी मिली है कि सुरज आयोजित जनसभा में दर्शक के रूप में मौजूद था, जो ख़ासतौर से पार्टी प्रशासकों के लिए आयोजित की गई थी. कार्यक्रम के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा.

मौके पर उपस्थित लोगों ने तुरंत उसे संभाला और उसे मेडिकल सहायता दिलाने की कोशिश की. गंभीर स्थिति के कारण उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

salem
सभा में उमड़ा जनसैलाब

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुरज पहले से ही दिल का मरीज था और हाल ही में उसका एंजियोग्राम भी किया गया था. प्रारंभिक जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. सेलम पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: थलपति विजय की TVK से लेकर हुमायूं कबीर तक... चुनावी दंगल में नई पार्टियों की एंट्री, क्या बदलेंगे समीकरण?

vijay
जनसभा के दौरान एक्टर विजय

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय उसकी सेहत कैसी थी और सभा के जगह पर स्वास्थ्य संबंधी कितनी सुविधाएं उपलब्ध थीं. पुलिस को यह पता चला है कि सुरज शादीशुदा था और उसके परिवार में पत्नी और एक बच्चा है.

घटना के बाद सभा स्थल पर कुछ समय के लिए हलचल मची रही, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लेकर जरूरी कार्रवाई की. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस मामले की सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके.

बता दें कि पिछले साल 27 सितंबर को विजय की रैली में भगदड़ मचा था और 41 लोगों की जान चली गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए. करूर में ये हादसा हुआ था. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई को सौंपा था.

---- समाप्त ----
