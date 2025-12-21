scorecardresearch
 
'अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती...' तेल टैंकर जब्त किए जाने से वेनेजुएला अमेरिका पर भड़का

वेनेजुएला ने अमेरिका द्वारा उसके तट के पास एक और तेल टैंकर जब्त किए जाने को "अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती" करार दिया है. उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने चेतावनी दी कि इस कार्रवाई के वे जवाब देंगे. कराकस ने कहा कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा.

यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने वेनेजुएला का ऑयल टैंकर जब्त किया है. (Photo- Screengrab)
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है. वेनेजुएला ने अपने तट के पास एक और तेल टैंकर को जब्त किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे "अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती" बताया है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका ने दूसरी बार एक तेल टैंकर को "चोरी और अपहरण" की तरह जब्त किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है.

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने शनिवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "ये कृत्य बिना सजा के नहीं रहेंगे. इन गंभीर घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय और इतिहास के सामने अपने आपराधिक आचरण का जवाब देना होगा." उन्होंने साफ किया कि कराकस इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अन्य बहुपक्षीय संगठनों और मित्र देशों के सामने उठाएगा.

यह भी पढ़ें: US का एक और शिप पर हमला, 4 लोगों की मौत... अब ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट कर रही वेनेजुएला की नेवी

इससे पहले अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी प्रमुख ने पुष्टि की थी कि अमेरिकी बलों ने एक ऐसे तेल टैंकर को जब्त किया है, जो हाल ही में वेनेजुएला के बंदरगाह पर लंगर डाले हुए था. अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पेंटागन के सहयोग से तड़के इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

ड्रग्स से जुड़े आतंकवाद को फंड करने के लिए की जा रही कार्रवाई!

होमलैंड सिक्योरिटी प्रमुख क्रिस्टी नोएम ने एक्स पर लिखा, "संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंधित तेल की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा, जिसका इस्तेमाल क्षेत्र में ड्रग्स से जुड़े आतंकवाद को वित्तपोषित करने में किया जाता है."

क्रिस्टी नोएम ने यह भी कहा, "हम आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको रोकेंगे." अमेरिका का दावा है कि ये कदम भ्रष्टाचार और ड्रग तस्करी से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं. हालांकि वेनेजुएला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कराकस का कहना है कि अमेरिका मादक पदार्थ विरोधी अभियानों की आड़ में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को कमजोर करना और देश के विशाल तेल संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है.

यह भी पढ़ें: 'वेनेजुएला युद्धपोतों से घिर चुका है...', ट्रंप ने दी बैटल वॉर्निंग, मादुरो सरकार आतंकी संगठन घोषित, तेल टैंकरों की नाकेबंदी

ट्रंप ने दिया था पूर्ण नाकेबंदी का आदेश

गौरतलब है कि हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में आने-जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर "पूर्ण और व्यापक नाकेबंदी" की घोषणा की थी. 10 दिसंबर को भी अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के पास एक तेल टैंकर जब्त किया था, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच टकराव और गहरा गया है.

---- समाप्त ----
