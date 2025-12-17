'वेनेजुएला युद्धपोतों से घिर चुका है...', ट्रंप ने दी बैटल वॉर्निंग, मादुरो सरकार आतंकी संगठन घोषित, तेल टैंकरों की नाकेबंदी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की सरकार को (विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित- Foreign terrorist organiztaion) घोषित कर दिया है. इसके साथ ही ट्रंप ने कैरेबियन सागर में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ऑयल टैंकरों के मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इससे वेनेजुएला के तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो जाएगी.

ट्रंप की इस घोषणा से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव का स्तर उच्चतम हो गया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उत्तेजक घोषणा करते हुए लिखा है कि, "हमारी संपत्ति की चोरी और आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी और मानव तस्करी सहित कई अन्य कारणों से, वेनेजुएला की सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. इसलिए आज मैं वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूरी तरह से नाकाबंदी का आदेश दे रहा हूं."

वेनेजुएला घिर चुका है...

वेनेजुएला को धमकाते हुए ट्रंप ने लिखा है, "वेनेजुएला पूरी तरह से दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े युद्धपोतों के बेड़े से घिरा हुआ है. यह और भी बड़ा होता जाएगा और उन्हें ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा. जब तक कि वे अमेरिका को वह सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति वापस नहीं कर देते, जो उन्होंने पहले हमसे चुराई थी."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे धमकी देते हुए लिखा है, "नाजायज मादुरो सरकार इन चोरी के तेल क्षेत्रों से मिले तेल का इस्तेमाल खुद को, ड्रग आतंकवाद, मानव तस्करी, हत्या और अपहरण के लिए फाइनेंस करने के लिए कर रही है. हमारी संपत्ति की चोरी और आतंकवाद, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी सहित कई अन्य कारणों से वेनेजुएला सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. इसलिए आज मैं वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूरी तरह से नाकाबंदी का आदेश दे रहा हूं."

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अवैध अप्रवासियों और अपराधियों को जिन्हें मादुरो सरकार ने कमजोर और अक्षम बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका भेजा था, उन्हें तेजी से वेनेजुएला वापस भेजा जा रहा है.

यूएस राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका अपराधियों, आतंकवादियों या दूसरे देशों को हमारे देश को लूटने, धमकी देने या नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देगा और इसी तरह किसी दुश्मन सरकार को हमारा तेल, जमीन या कोई दूसरी संपत्ति लेने की इजाज़त नहीं देगा, ये सब तुरंत अमेरिका को वापस किया जाना चाहिए.

जंग के करीब पहुंचे अमेरिका और वेनेजुएला

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बीच पिछले कुछ दिनों से तीखी तकरार चल रही है. कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला का एक ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया था. वेनेजुएला ने अमेरिका के इस कदम को लूट करार दिया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो सरकार पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाते हुए कैरिबियन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत और हजारों सैनिक शामिल हैं. अमेरिका ने कई कथित ड्रग बोट्स पर हमले किए, जिसमें दर्जनों मौतें हुईं, और 10 दिसंबर को वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर (स्किपर) जब्त किया, जिसे मादुरो ने "समुद्री डकैती" करार दिया.

इसके बाद ट्रंप ने नए प्रतिबंध लगाए, इसके दायरे में मादुरो के परिवार और तेल निर्यात से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. ट्रंप ने मादुरो को सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन मादुरो ने इसे अस्वीकार कर दिया है.



