'कौन बैठाएगा मुझे...', वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान अचानक क्यों भड़क गए थे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

संसद का शीतकालीन सत्र जारी है. सोमवार और मंगलवार को इस दौरान हुई चर्चा में कई मौके ऐसे रहे, जब सदन का तापमान हाई रहा. ऐसा ही मौका सोमवार को लोकसभा में तब आया, जब वंदे मातरम् पर चर्चा चल रही थी. इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 'वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ' के विषय पर अपना पक्ष रख रहे थे. भाषण के दौरान एक मौके पर वह अचानक ही विपक्ष पर भड़क उठे और फिर सदन में हंगामा मच गया. इस दौरान स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्षी सांसदों को रोककर स्थिति संभाली.

हुआ यूं कि वंदे मातरम ' के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह अपना संबोधन दे रहे थे. सदन में उनके भाषण के दौरान जब वह भारतीय मुस्लिमों का वंदे मातरम में योगदान को लेकर चर्चा कर रहे थे. कुछ विपक्षी सांसदों ने जब हंगामा शुरू कर दिया. इससे राजनाथ सिंह भी भड़क गए. उन्होंने सीधे स्पीकर ओम बिड़ला से सभी को शांत कराने की अपील की, लेकिन इससे पहले उन्होंने काफी गुस्से में विपक्षी सांसदों की तरफ गुस्से में देखते हुए अपनी बात कही

अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संभाली स्थिति

राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन के दौरान भारतीय मुस्लिम के बारे में बोल रहे थे. उन्होंने जैसे ही कहा कि सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिम ने बंकिम चंद्र के भाव को... फिर इतना पर ही हंगामा मच गया. इसके बाद राजनाथ सिंह भी नाराज हो गए. उन्होंने भी कहा कि 'कौन बैठाने वाला है मुझे, कौन बैठाएगा मुझे.' अध्यक्ष महोदय इन्हें शांत करवाइए. हालांकि, बाद में जब सभी विपक्षी सांसद शांत हुए तो उन्होंने कहा 'सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिम ने बंकिम चंद्र के भाव को कांग्रेस या मुस्लिम लीग की तुलना में कहीं अधिक अच्छे से समझा.

