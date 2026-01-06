scorecardresearch
 
यूपी-पंजाब-हरियाणा को ठंड और कोहरे से नहीं राहत, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में कपकपाती ठंड के साथ कोहरे का असर भी छाया हुआ है. लोग एक ओर बढ़ती ठंड का सामना कर रहे हैं, तो वहीं कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी भी समस्या बनी हुई है. कई इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

बढ़ती ठंड के साथ-साथ लोगों को कोहरे का सामना भी करना पड़ रहा है. (Photo: PTI)
देश के कई हिस्सों में लगातार बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है. बर्फीली हवाओं के साथ कोहरा भी छाया हुआ है. सड़क पर गाड़ियां चलाने वालों को मुश्किलें हो रही हैं. विजिबिलिटी पर काफी असर देखने को मिला है.  ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इस कड़ाके की ठंड में सजग रहना जरूरी है, गर्म कपड़े, घरों पर हीटर्स का प्रयोग करना और गाड़ियां चलाते वक्त लाइट्स का इस्तेमाल जरूरी हो गया है.

आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे रातें और ज्यादा सर्द होंगी. मौसम विभाग की ओर से मंगलवार के लिए देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

तापमान की बात करें तो इटावा में सोमवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं बहराइच में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. कम तापमान और तेज हवा के चलते प्रदेश में ठंड का असर और तीखा महसूस किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: ठंड के बीच दिल्ली में 5 डिग्री तक पारा, शीतलहर-बारिश को लेकर मौसम पर आया ये अपडेट

पंजाब-हरियाणा में शीतलहर

पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी कोहरा छाया हुआ है, जबकि चंडीगढ़ में बेहतर विजिबिलिटी दर्ज की गई. चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 7°C रहा. पंजाब के बठिंडा और फरीदकोट सबसे ठंडे स्थानों में रहे, जहां तापमान 4.5°C दर्ज किया गया. वहीं हरियाणा के हिसार में पारा 3.6°C तक गिरा है. मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के लिए शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है. शीतलहर से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. सुबह के समय लोग सामान्य से ज्यादा ठंडा महसूस कर रहे हैं. अलग-अलग जगह पर कोहरे के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और शीतलहर से बचने की सलाह दी है. 

