ठंड के बीच दिल्ली में 5 डिग्री तक पारा, शीतलहर-बारिश को लेकर मौसम पर आया ये अपडेट

ठंड लगातार बढ़ रही है. साल 2026 की शुरुआत से ही दिल्ली में रात और सुबह के समय तापमान में गिरावट देखी जा रही है. आज सुबह बेस स्टेशन सफदरजंग में तापमान 6.6°C दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है.

पिछले 5 दिनों से दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट आई है. (Photo: AFP)
दिल्ली में ठंड लगातार तेज होती जा रही है. रात और सुबह के समय ठंड साफ तौर पर महसूस की जा सकती है. नए साल की शुरुआत से ही यहां तापमान गिरना शुरू हो गया था, और आने वाले दिनों में इसके और गिरने की संभावना है. दिल्ली में पिछले 5 दिनों से रात के तापमान में लगातार कमी आई है.

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, बेस स्टेशन सफदरजंग में 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 10.6°C दर्ज किया था, जो 5 जनवरी सुबह के समय घटकर 6.6°C पहुंच गया. अनुमान है कि पारा इस हफ्ते और नीचे जा सकता है और 6°C से भी कम हो सकता है.

जनवरी का महीना दिल्ली के लिए सबसे ठंडा महीना होता है. इसी दौरान सीजन का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है. आमतौर पर न्यूनतम तापमान 5°C से नीचे चला जाता है. पिछले 16 सालों में दिल्ली का सबसे कम तापमान 1.1°C रहा, जो 1 जनवरी 2021 को दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: बर्फ में फिसल रहीं गाड़ियां, कश्मीर में झूम रहे पर्यटक, देखें बर्फबारी का लाइव वीडियो

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गिरेगा तापमान

साल 2026 की शुरुआत में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी. आज जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी रहने की संभावना है, जबकि अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम सुधरने के आसार हैं. आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रात के तापमान में गिरावट आ सकती है. यहां कई जगहों पर रात का तापमान गिरकर  5°C से नीचे जा सकता है.

दिल्ली में भी रात का पारा 5°से 6°C तक पहुंच सकता है. हालांकि इसे शीतलहर की स्थिति नहीं माना जाएगा. न्यूनतम तापमान इस दौरान 4°C तक पहुंचने की संभावना नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में अगले एक हफ्ते तक कोई बारिश नहीं होगी. 

