ट्रंप का भारत पर ताना, पाकि‍स्तान से याराना...क्या टूटेगी भारत-अमेरिका की दोस्ती?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति भारत और अमेरिका के बीच की रणनीतिक दोस्ती को कमजोर कर रही है. लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का कारण है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ बढ़ता रिश्ता.अब सवाल ये है कि क्या भारत-अमेरिका दोस्ती इस संकट से उबर पाएगी? 

खतरे में अमेरिका भारत की दोस्ती (Photo:ITGD)
भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक दोस्ती जो एक दशक पहले चीन के बढ़ते दबदबे के डर, आपसी भरोसे और व्यापार के मौकों से शुरू हुई थी, अब खतरे में नजर आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां इस दोस्ती को कमजोर कर रही हैं. भारत को कभी अमेरिका का ‘मेजर डिफेंस पार्टनर’ कहा जाता था और दोनों देशों के बीच 20 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियारों की खरीद हो चुकी है. लेकिन अब ट्रंप के तीखे बयान और नीतियां इस रिश्ते पर सवाल उठा रही हैं.

ट्रंप का टैरिफ ‘हमला’

बीते 6 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया जिससे भारत उन दो देशों में शामिल हो गया जिन पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है. ट्रंप का कहना है कि यह टैरिफ भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया. लेकिन माना जा रहा है कि यह 25 अगस्त को अमेरिकी डेलिगेशन की भारत यात्रा से पहले दबाव बनाने की चाल हो सकती है ताकि ट्रंप भारत से अपने लिए बेहतर डील हासिल कर सकें.

ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए निशाना बनाया ताकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दबाव डाला जा सके. लेकिन ट्रंप के तीखे सोशल मीडिया बयानों और अमेरिका के दोहरे रवैये ने भारत में चिंता बढ़ा दी है. 30 जुलाई को पहले टैरिफ लगाते वक्त ट्रंप ने भारत को ‘मृत अर्थव्यवस्था’ कहा और बाद में तंज कसते हुए बोले कि भारत अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है.

भारत का जवाब और अमेरिका का दोहरा रवैया

चार मई को भारत ने कड़ा बयान जारी कर कहा कि रूसी तेल खरीदना ‘राष्ट्रीय जरूरत’ है. भारत ने अमेरिका के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए क्योंकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस से टाइटेनियम, यूरेनियम, पैलेडियम और उर्वरक खरीद रहे हैं. पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी स्कॉट रिटर ने X पर लिखा, '2024 में अमेरिका ने रूस से 3 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान आयात किया. यह राशि रूस के 660 टी-90 टैंकों जितनी है, जो दो बख्तरबंद डिवीजन को लैस कर सकती है. ट्रंप भारत को लेक्चर देने से पहले यह सोचें.' 

पाकिस्तान के साथ नजदीकियां

भारत को सबसे ज्यादा चिंता ट्रंप के पाकिस्तान की तरफ झुकाव से है. 19 जून को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख और वास्तविक शासक फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मेहमाननवाजी की. ये मुलाकात जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा भारतीय पर्यटकों की हत्या के दो महीने बाद हुई थी. इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमले किए थे. ट्रंप ने बार-बार भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर कहा कि वे शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे भारत ने सिरे से खारिज किया है. 

12 मई को ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल कर भारत को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया. भारत अब सोच रहा है कि क्या अमेरिका से खरीदे गए हथियार जैसे ट्रांसपोर्ट विमान, हेलिकॉप्टर और जेट, कूटनीतिक दबाव का हथियार बन सकते हैं.

पहले भी हुए हैं संकट

इससे पहले भी साल 1998 में भारत के पोखरण-2 परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारतीय हेलिकॉप्टरों को खड़ा कर दिया था और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) प्रोग्राम में देरी हुई थी. हाल ही में ‘सप्लाई चेन इश्यूज’ की वजह से LCA तेजस के लिए जरूरी GE-404 इंजनों की डिलीवरी में देरी हुई. दूसरी तरफ, रूस ने यूक्रेन युद्ध के बावजूद ब्रह्मोस मिसाइल के रैमजेट इंजन की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की. 7 और 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी आतंकी कैंपों और एयरबेस को तबाह किया था.

भारत-अमेरिका रिश्तों की शुरुआत

भारत और अमेरिका के रिश्ते 2000 में तब मजबूत हुए जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया. यह 20 साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला दौरा था. 2008 का भारत-अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील एक बड़ा कदम था, जिसने भारत के परमाणु हथियारों को स्वीकार किया और स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तकनीक का रास्ता खोला.

क्या करेंगे भारत?

टैरिफ भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए लंबे समय तक खतरा नहीं होंगे. 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिकी प्रतिबंधों को टाल दिया था. 2025 में भारत अमेरिका से डील करने के लिए रूसी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीद सकता है. साथ ही, एयर इंडिया और अकासा के 60 अरब डॉलर के बोइंग जेट ऑर्डर और F-35 फाइटर जेट, P-8I पोसाइडन जैसे हथियारों की खरीद का लालच दे सकता है. 

हाल ही में अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 30% से घटाकर 15% और यूके पर 25% से 10% किया. दक्षिण कोरिया ने 350 अरब डॉलर के निवेश और अमेरिकी ऊर्जा आयात के वादे के साथ टैरिफ 25% से 15% करवाया.

भविष्य की चुनौतियां

भारत अगले चार साल तक ट्रंप के इस ‘तूफान’ को झेलने की कोशिश करेगा और 2028 में अमेरिका में नए राष्ट्रपति की उम्मीद करेगा. लेकिन ट्रंप के तीखे बयान और नीतियों ने भारत-अमेरिका रिश्तों में जो खरोंच लगाई है, वह लंबे समय तक रहेगी. भारत के नेता और नौकरशाह इसे आसानी से नहीं भूलेंगे. जैसा कि कहा जाता है, डर और भरोसा एक साथ नहीं रह सकते.

