त्रिपुराः TMC छात्र परिषद का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं उन पर किया हमला

तृणमूल कांग्रेस (TMC) छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों ने उन पर उस समय हमला किया जब उनकी टीम 28 अगस्त को टीएमसी की छात्र शाखा की नींव रखने की तैयारी कर रही थी.

तृणमूल छात्र परिषद के उपाध्यक्ष सुदीप राहा ने ट्विटर पर कहा, 'त्रिपुरा में तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की ओर से उस समय हमला किया गया जब वे 28 अगस्त को पार्टी के स्थापना दिवस की तैयारी कर रहे थे. यह हमला दिखाता है कि हमारे छात्रों की ताकत उनकी फासिस्ट बीजेपी सरकार को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है.'

