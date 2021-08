कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर BJP का झंडा, कांग्रेस-TMC ने जताई आपत्ति

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा रखने को लेकर सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है. टीएमसी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए हैं. टीएमसी सांसद ने पूछा है कि तिरंगे का अपमान करना, मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है?

दरअसल, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के शनिवार देर रात निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था. इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया, लेकिन बाद में उनके पैर की ओर बीजेपी का भी झंडा रख दिया गया. इसके बाद से ही विपक्षी दलों न बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया.

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन वाली तस्वीर ट्वीट की है. उन्होंने लिखा, ''राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना क्याय मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है? रॉय ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें बीजेपी के कई नेता नजर आ रहे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अंतिम दर्शन करते हुए दिख रहे हैं.

Insult to national flag-new way to respect motherland? pic.twitter.com/GebqQGxHjf